Rapport sur la pérennité du caribou - Le ministre Pierre Dufour souligne le travail des membres de la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

QUÉBEC, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, tient à remercier la présidente de la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, Mme Nancy Gélinas, et les deux commissaires, M. Clément D'Astous et M. Florent Gagné, pour le travail réalisé à l'hiver 2022.

La tournée aura permis de visiter sept villes dans six régions à l'occasion d'audiences publiques. Le grand nombre de participants et participantes et les mémoires déposés dans le cadre des travaux de la Commission démontrent de manière éloquente toute l'importance de cet espace d'échange pour bonifier la stratégie à venir.

Ce rapport mérite une analyse approfondie, et les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour évaluer les recommandations qu'il contient et en prendre compte dans l'élaboration de la stratégie gouvernementale pour les caribous forestiers et montagnards attendue en 2023.

Citation :

« Conformément à l'objectif établi lors de sa création, la commission dépose aujourd'hui son rapport qui présente un portrait global de la situation dans les régions touchées. Tel que je m'y étais engagé et par souci de transparence, il est possible dès maintenant de consulter le fruit de ces travaux sur le site du Ministère. Les recommandations contenues dans ce rapport feront maintenant l'objet d'analyses par les spécialistes du Ministère qui travaillent à l'élaboration de la stratégie à venir en 2023. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

