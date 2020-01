Rapport sur l'État de l'énergie au Québec 2020 : un outil important pour les politiques énergétiques

MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le rapport produit par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal dans le cadre de la 6e édition de l'État de l'énergie au Québec, qui dresse le bilan énergétique du Québec, a été dévoilé à Montréal en présence du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien. Ce dernier était accompagné des auteurs du rapport, M. Pierre-Olivier Pineau et Mme Johanne Whitmore. Les constatations découlant de ce rapport prouvent que cet exercice est un outil indispensable pour orienter les actions du gouvernement.

En plus de faciliter la réflexion pour des stratégies futures, le rapport de la Chaire permettra d'appuyer les actions gouvernementales et la mise en œuvre du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec sur des données fiables et détaillées. L'acquisition de connaissances est fondamentale afin de déterminer les initiatives les plus pertinentes pour atteindre les cibles de transition énergétique. Ce bilan de la Chaire permet ainsi de dresser un portrait de la situation énergétique, d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie et d'améliorer la fiabilité des données, tout en favorisant le partage et l'accès de celles-ci.

Citations :

« Ce rapport sur l'état de l'énergie au Québec dresse un bilan éclairant. Des efforts additionnels devront être faits pour atteindre nos objectifs et c'est pour cette raison que notre gouvernement accentue ses efforts dans divers domaines pour réussir la transition énergétique. Il faut changer nos comportements et nos habitudes de consommation, tout en revoyant l'utilisation que nous faisons de nos ressources. L'élaboration de stratégies d'économie circulaire est essentielle, de même que l'emploi d'énergies renouvelables.»

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

En 2018, par l'entremise de Transition énergétique Québec, le Gouvernement du Québec a conclu un partenariat de 875 000 $ par année sur cinq ans avec la Chaire pour la soutenir dans la production de l'État de l'énergie au Québec , ainsi que pour acquérir et diffuser des connaissances.

, ainsi que pour acquérir et diffuser des connaissances. Créée en 2013, la Chaire de gestion du secteur de l'énergie a pour mission d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, dans une perspective de développement durable, d'optimisation et d'adéquation entre les sources d'énergie et les besoins de la société.

Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec contient 225 mesures qui permettront au Québec d'améliorer son efficacité énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 12 % par rapport à 2013. L'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce plan pourrait contribuer à une réduction de GES de l'ordre de 5,4 millions de tonnes de CO 2 .

Pour plus d'information sur la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, visitez energie.hec.ca.

Pour consulter l'État de l'énergie au Québec 2020, visitez http://energie.hec.ca/eeq/.

