Rapport Namur-De la Savane : on doit saisir l'occasion de réussir le développement de ce secteur à fort potentiel

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte des 13 recommandations présentées par le groupe de travail Namur-De la Savane pour améliorer les conditions de circulation dans ce secteur, présidé par Florence Junca-Adenot. La Chambre note que les recommandations insistent sur le fort potentiel de développement du secteur et qu'elles cherchent à s'assurer que des solutions soient mises de l'avant pour faciliter la fluidité des déplacements.

« Les préoccupations à propos de la fluidité des déplacements de personnes et de marchandises engendrées par le développement de grands projets sont tout à fait légitimes. Le rapport démontre que les enjeux de transport concernent un large territoire qui déborde des limites immédiates du projet Royalmount à l'origine de ce comité. Certaines des solutions proposées par le rapport, comme celles d'accélérer le développement d'un projet pour l'hippodrome, de prolonger le boulevard Cavendish et de relier la branche ouest de la ligne orange au REM, sont discutées depuis plusieurs années et font directement écho à des demandes du milieu des affaires. Elles doivent être mises en œuvre rapidement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'élan économique de la métropole s'appuie sur les projets stratégiques et ambitieux qui sont déployés sur son territoire. En ce qui a trait à Royalmount, le comité confirme que le projet a suivi toutes les étapes pour que sa conformité aux règlements d'urbanisme en vigueur soit reconnue. Nous sommes en présence d'un promoteur qui fait preuve de rigueur dans l'élaboration de son projet et qui a amorcé une démarche consultative pour améliorer son projet et favoriser son acceptabilité sociale », a ajouté M. Leblanc.

« Tout projet d'envergure est susceptible d'accroître les déplacements et de créer des enjeux de mobilité. Comme le souligne le rapport, nous devons encourager une planification intégrée du développement urbain afin d'offrir des solutions qui faciliteront la fluidité des déplacements. La Chambre insiste sur l'importance de collaborer entre municipalités et avec le gouvernement du Québec pour encourager le développement du territoire de la métropole, en particulier dans le secteur Namur-De la Savane », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

