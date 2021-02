QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 octobre 2020 indiquent un déficit budgétaire de 5,2 milliards de dollars pour les sept premiers mois de l'exercice 2020-2021. Il s'agit d'une diminution de 8,9 milliards de dollars par rapport au surplus observé pour la même période l'an dernier.

En raison du contexte particulier amené par la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en œuvre des initiatives totalisant plus de 10 milliards de dollars en 2020-2021, afin de renforcer notre système de santé et de soutenir les citoyens, les entreprises et les municipalités. Il entend poursuivre ses actions en instaurant des mesures structurantes pour assurer la relance économique tout en continuant de prioriser la santé des Québécois.

« Les résultats financiers des sept premiers mois de 2020-2021 reflètent les impacts économiques de la pandémie et les ressources mobilisées depuis le début de la crise pour répondre aux besoins du système de santé ainsi qu'à ceux des citoyens et des entreprises.

Le prochain budget sera l'occasion de faire le point sur les effets de la pandémie sur les prévisions budgétaires pluriannuelles du gouvernement. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Le Rapport mensuel des opérations financières au 31 octobre 2020 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

