QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 octobre 2019 montrent une accélération des dépenses en santé et en éducation et une croissance de 2,5 % des revenus. Nous maintenons ainsi notre prévision de surplus budgétaire à 1,7 milliard de dollars pour 2019-2020.

Dans les prochains mois, la croissance des dépenses continuera de progresser, pour atteindre le niveau prévu dans la mise à jour de novembre. Les initiatives annoncées lors du dépôt du budget de mars 2019 et de la mise à jour de novembre 2019, visant notamment à améliorer les services en santé et en éducation et à remettre de l'argent aux Québécois et Québécoises, auront pour effet d'accélérer la croissance des dépenses dans la deuxième moitié de l'année.

Comme annoncé dans Le point sur la situation économique et financière du Québec, le surplus non récurrent servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette.

« Nous poursuivons notre saine gestion des finances publiques de façon transparente. Un surplus budgétaire de 1,7 milliard de dollars est toujours attendu pour 2019-2020. Ce surplus servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable de la région de Laval

Le Rapport mensuel des opérations financières au 31 octobre 2019 peut être consulté sur le site Internet du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

Renseignements: Fanny Beaudry-Campeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, 418 576-2786