QUÉBEC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Rapport mensuel des opérations financières au 31 janvier 2022 publié aujourd'hui montre que la forte croissance des revenus observée depuis plusieurs mois en raison de la performance exceptionnelle de l'économie du Québec se maintient, et que la croissance des dépenses est plus soutenue qu'à la même période l'année précédente, principalement en santé et en éducation. Au terme des 10 premiers mois de l'exercice financier 2021‑2022, le solde budgétaire indique un surplus de 2,7 milliards de dollars, généré en grande partie par les revenus.

La croissance des dépenses poursuivra sa progression au cours des deux derniers mois de l'exercice financier, pour atteindre le niveau prévu dans le budget de mars 2022. De plus, une part importante des dépenses annuelles seront réalisées au cours de cette même période, y compris des dépenses relatives aux initiatives présentées dans les budgets de mars 2021 et de mars 2022 ainsi que dans la mise à jour de l'automne 2021. Des dépenses additionnelles totalisant 5,1 milliards de dollars restent à être comptabilisées à cet effet, dont le versement du montant ponctuel pour le coût de la vie.

Étant donné l'accélération attendue des dépenses d'ici la fin de l'année, la prévision de déficit annuel est maintenue au niveau présenté dans le budget 2022-2023, soit à 7,4 milliards de dollars avant utilisation de la réserve de stabilisation.

Citation :

« Les résultats au 31 janvier 2022 confirment que la performance remarquable de l'économie a un effet favorable sur la situation financière du Québec.

La gestion prudente et responsable des finances publiques, combinée à la forte reprise économique, a permis au gouvernement d'investir des sommes importantes dans les principales missions de l'État et le soutien à la croissance économique tout en aidant les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie. »

Eric Girard, ministre des Finances

