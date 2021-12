QUÉBEC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 août 2021 montrent un surplus budgétaire qui s'établit à 1,4 milliard de dollars pour les cinq premiers mois de l'exercice 2021-2022. Ce surplus, associé notamment à la bonne performance des revenus, témoigne de la vigueur de la reprise économique observée depuis le début de l'année.

Bien que les résultats au 31 août 2021 soient encourageants, ils ne représentent qu'une partie de l'année 2021-2022. En effet, certains facteurs auront une incidence à la baisse sur le solde budgétaire d'ici la fin de l'année.

Une part importante des dépenses annuelles prévues sera réalisée dans la deuxième moitié de l'année. En particulier, des dépenses relatives à plusieurs initiatives présentées dans le Plan budgétaire du Québec - Mars 2021 et dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2021 seront réalisées dans les mois à venir, notamment en santé et en éducation. Ainsi, un total de 6,4 milliards de dollars de dépenses additionnelles restent à être comptabilisées à cet effet.

De plus, l'activité économique au Québec demeurera dynamique, mais elle évoluera à un rythme moins soutenu qu'en début d'année, ce qui aura pour effet de modérer la croissance des revenus d'ici la fin de l'année.

Par conséquent, pour l'ensemble de l'année 2021-2022, le gouvernement prévoit un déficit budgétaire de 6,8 milliards de dollars avant utilisation de la réserve de stabilisation, comme annoncé dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de novembre dernier.

Citation :

« La reprise économique est bien enclenchée et la situation budgétaire du Québec est favorable, comme en font foi les résultats présentés dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 août 2021. Le gouvernement poursuit sa gestion responsable et prudente des finances publiques, tout en tenant compte du contexte particulier amené par la pandémie et par l'arrivée de nouveaux variants. Avec les initiatives de 13,0 milliards de dollars annoncées dans Le point sur la situation économique et financière du Québec, le gouvernement démontre qu'il continue à être présent pour les Québécois, les entreprises et le système de santé. »

Eric Girard, ministre des Finances

Le Rapport mensuel des opérations financières au 31 août 2021 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

