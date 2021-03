QUÉBEC, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 30 novembre 2020 indiquent un déficit budgétaire de 4,7 milliards de dollars pour les huit premiers mois de l'exercice 2020-2021.

Le déficit budgétaire découle principalement du contexte économique et financier amené par la pandémie de COVID-19. En particulier, les initiatives pour gérer la crise et relancer l'économie prévues dans le portrait de juin 2020 et dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de novembre 2020 ont des incidences importantes sur les dépenses de portefeuilles du gouvernement au 30 novembre 2020. Ces incidences sont estimées à 5,5 milliards de dollars pour le secteur de la santé et des services sociaux et à 2,4 milliards de dollars pour soutenir les Québécois et notre économie.

Citation :

« Les résultats financiers au 30 novembre 2020 reflètent les impacts économiques de la pandémie et les initiatives mises en place au cours de la dernière année pour soutenir le système de santé, les Québécois et les entreprises dans le contexte exceptionnel que nous vivons.

Le prochain budget sera l'occasion de faire le bilan des effets de la pandémie sur les prévisions économiques et financières pluriannuelles du gouvernement. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

