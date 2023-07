Rapport : les services de planification financière professionnelle, essentiels pour améliorer la résilience financière des ménages

L'analyse des données tirées de l'Indice de résilience financière montrent des cotes de résilience financière plus élevées chez les ménages travaillant avec un planificateur financier ou une planificatrice financière.

TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude du Financial Resilience Institute, une organisation à but non lucratif et la principale autorité indépendante en matière de résilience et bien-être financiers au Canada, indique que les Canadiens et les Canadiennes qui travaillent avec un planificateur financier ou une planificatrice financière ont des niveaux de résilience financière plus élevés que ceux qui ne font pas appel à leurs services.

Le livre blanc, intitulé « Planification financière : la voie vers une meilleure résilience financière », met en lumière de potentielles solutions pour améliorer la résilience financière des Canadiens et Canadiennes financièrement vulnérables.

Le Financial Resilience Institute (ou, l'Institut) se base sur son Indice de résilience financière révisé par les pairs pour mesurer la résilience financière des ménages. La résilience financière se définie comme étant la capacité d'un ménage à surmonter les difficultés financières, les facteurs de stress et les événements imprévus. L'Indice prend le pouls de la résilience financière des ménages trois fois par an, à travers neuf indicateurs de comportement, d'émotions et de résilience, à l'échelle nationale, provinciale, sectorielle et individuelle. Il a une base de référence prépandémique datant de février 2020.

Selon l'Indice mesuré en février 2023, un peu moins de 20 millions de ménages, soit 78 % de Canadiens et Canadiennes, toutes tranches de revenu confondues, étaient financièrement vulnérables, ce qui nuisait à leur santé mentale et physique.

En s'appuyant sur son Indice, l'Institut a tenté de déterminer s'il existait un lien entre le fait pour les ménages de consulter un planificateur financier ou une planificatrice financière et l'amélioration de leur résilience et bien-être financiers. L'étude d'un échantillon de 5 010 adultes canadiens, dont 1 340 répondants travaillaient avec un planificateur financier ou une planificatrice financière, a ainsi démontré que :

Les ménages travaillant avec un planificateur financier ou une planificatrice financière ont une cote moyenne de résilience financière de 59,6, comparativement à 48,1 pour ceux qui ne le font pas.





Les personnes travaillant avec un planificateur financier ou une planificatrice financière affichent un score nettement plus élevé pour certains des neuf indicateurs de résilience financière : leur réserve d'épargne liquide, leur cote de crédit autodéclarée et leur confiance dans leur capacité à atteindre leurs objectifs d'épargne à court terme.





Les personnes travaillant avec un planificateur financier ou une planificatrice financière et qui respectent leur plan financier démontraient également d'un niveau de stress moins élevé.





Le respect d'un plan financier a une incidence positive sur la résilience financière et le bien-être financier des ménages.

« En cette période d'instabilité économique et alors que de nombreux Canadiens et Canadiennes sont aux prises avec des problèmes d'accessibilité financière, les personnes qui travaillent avec un planificateur financier ou une planificatrice financière ont vu des améliorations au niveau de leur résilience et de leur bien-être financiers », affirme Eloise Duncan, PDG et fondatrice du Financial Resilience Institute, créatrice de l'Indice et auteure du rapport.

Cette recherche a été commandée par FP Canada et l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

« Ces nouvelles données importantes de l'Institut confirment notre conviction que les planificateurs financiers et les planificatrices financières peuvent contribuer à améliorer la résilience financière des ménages, toutes tranches de revenu confondues, affirme Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. Ce sont des informations essentielles autant pour les Canadiens et les Canadiennes que pour les responsables politiques, qui s'efforcent de bâtir une économie forte et résiliente. »

Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l'IQPF, confirme : « Pour renforcer la résilience financière, il faut adopter une approche multidimensionnelle et réfléchie, tenant compte de l'impact des décisions de consommation et financières, des comportements et autres facteurs. La planification financière n'est pas une panacée, mais ces résultats démontrent qu'elle est un outil important pour atteindre la santé, la résilience et le bien-être financiers. »

À propos du Financial Resilience Institute

Le Financial Resilience Institute est une organisation à but non lucratif dédiée à améliorer la résilience et le bien-être financiers des Canadiens et des Canadiennes. Il s'agit de la principale autorité indépendante en matière de résilience financière et de bien-être financier au Canada.

À propos de FP Canada

Fondée en 1995, FP Canada est un organisme national de formation, de certification et de surveillance professionnelles à but non lucratif qui œuvre dans l'intérêt public. FP Canada est dédié à la promotion d'une meilleure santé financière pour les Canadiens et les Canadiennes en assurant l'avancement de la profession de planification financière au pays.

À propos de l'IQPF

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l'Institut a pour mission de s'assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d'aujourd'hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. Pour plus d'informations, consultez iqpf.org.

SOURCE Financial Resilience Institute

Renseignements: Pour de plus amples renseignements ou pour solliciter une entrevue sur le livre blanc et le rapport de l'Institut, veuillez communiquer avec : Eloise Duncan, Financial Resilience Institute: [email protected]; Luc Landry, IQPF: [email protected]; Liette Pitre, IQPF: [email protected]; Megan Harman, FP Canada: [email protected]