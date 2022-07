Rapport : Les entreprises québécoises ont une perspective du risque qui se distingue de celle de leurs homologues du reste du Canada

S'appuyant sur des entretiens menés auprès de 1 500 entreprises canadiennes de tout genre et de toute taille, le rapport indique que la principale préoccupation des dirigeants d'entreprises québécoises en matière de risque est l'interruption des activités liée aux risques environnementaux et aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

En revanche, les risques climatiques et environnementaux ne font pas partie des cinq principales préoccupations des dirigeants d'entreprises canadiennes que sont :

les événements de santé publique; la cybersécurité et les cyberattaques; la santé physique et mentale des employés; la pénurie de main-d'œuvre qualifiée; les interruptions des activités, y compris les perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Alors que les risques d'interruption des activités se classent au cinquième rang de la liste canadienne, ils constituent la première préoccupation des dirigeants d'entreprises québécoises.

Selon Jason Storah , chef de la direction d'Aviva Canada :

« Les préoccupations liées aux risques climatiques et environnementaux exprimées par les dirigeants d'entreprises québécoises devraient, à mon avis, constituer une préoccupation majeure en matière de risque. Bien que les informations contenues dans ce rapport suggèrent que les entreprises québécoises et leurs dirigeants font preuve d'une résilience sans borne, nous vivons dans un monde imprévisible et qui présente de plus en plus de risques. Nous croyons que la collecte de données est la première étape nous permettant de comprendre les risques qui nous entourent et d'aider les entreprises québécoises à devenir plus résilientes. Nous devons être en mesure de voir au-delà du prochain détour et de cerner les risques futurs avant que nous en ressentions déjà les effets, car nous les savons inévitables. »

*Remarque : Les médias sont invités à communiquer avec la personne nommée ci-dessous pour planifier des entrevues en direct.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, Aviva a annoncé son objectif mondial de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d'ici 2040 -- le plus exigeant que se soit fixé une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site aviva.ca/fr, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

version anglaise disponible

SOURCE Aviva Canada Inc.

Renseignements: Kelly Price, Courriel : [email protected], Tél. : 437-990-5389