Rapport : l'OCPM rend public son rapport de la consultation sur le campus de la montagne de l'Université de Montréal

L'Université de Montréal et ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, souhaitent faire adopter un nouveau PDA qui propose notamment dix agrandissements potentiels, avec ou sans impact sur l'empreinte au sol, et quatre grandes initiatives d'aménagement extérieur. Le plan reconnait l'importance du patrimoine architectural, paysager, culturel et naturel (coulée verte, milieux humides, etc.) du campus, du développement durable, et de la reconnaissance autochtone.

Le 15 décembre 2020, le conseil municipal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue d'une consultation publique sur deux projets de règlement qui permettront la réalisation du PDA.

Lancées en février dernier, les séances virtuelles d'information ont fait l'objet de plus d'un millier de visionnements en direct ou en différé. Près de 750 personnes ont répondu au questionnaire en ligne et près d'une centaine de personnes ont posé des questions ou présenté leur opinion.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, la commission souligne les quatre thématiques qui ont soulevé le plus d'intérêt : les potentiels d'agrandissement, la protection et la réhabilitation de l'environnement, la mobilité été comme hiver, et la perméabilité et l'ouverture sur la communauté. De plus, les commissaires relèvent l'assentiment relatif des participants quant à la vision, aux approches et aux grands principes du PDA. « La population considère qu'être présent sur la montagne est un privilège et qu'il est primordial de respecter la notion de capacité limite de la montagne. C'est pourquoi la participation était centrée sur des propositions concrètes d'aménagement », fait remarquer la présidente de l'OCPM, madame Dominique Ollivier.

Se basant sur ces opinions, la commission émet 23 recommandations, dont deux primordiales :

L'emplacement et la volumétrie des agrandissements projetés pour les pavillons de la Faculté de musique et de Polytechnique Montréal devront être revus pour assurer la protection des vues sur, vers et depuis le mont Royal, de même que la protection et la consolidation des écosystèmes présents sur le campus de la montagne. Une articulation plus étroite du campus avec le mont Royal et avec les quartiers qui l'entourent pour reconnaître et mettre en valeur l'interdépendance des écosystèmes naturels et communautaires en place.

Ainsi, sous réserve d'ajouts demandés par la commission, la commission recommande à la Ville d'adopter les deux règlements à l'étude.

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent être consultés aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/fr/campus-udem.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

