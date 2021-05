Rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Un groupe d'action interministériel pour la mise en œuvre des recommandations

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du dépôt du rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, un mandat a été confié par le premier ministre au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour qu'il pilote un groupe d'action interministériel assurant la mise en œuvre des recommandations. Ce comité établira les priorités à court, moyen et long terme. Pour l'annonce de mardi matin, le ministre Carmant était accompagné d'un autre membre du groupe d'action, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Les deux ministres ont d'ores et déjà annoncé que le rapport ferait l'objet d'un rigoureux suivi.

Les ministres impliqués dans le groupe d'action sont ceux de la Justice, de la Famille, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que des Affaires autochtones. D'autres ministres pourront aussi être mis à contribution selon l'avancement des travaux.

Rappelons que le premier ministre du Québec avait demandé, au printemps 2019, la tenue d'une grande réflexion portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais aussi sur la loi qui les encadre, le rôle des tribunaux, des services sociaux et la coordination entre les partenaires des différents milieux.

Le rapport de la Commission regroupe 65 recommandations qui se déclinent en près de 250 actions, selon 15 chapitres thématiques.

Il importe de rappeler que de nombreuses actions ont été déployées au cours des deux dernières années afin de rehausser la qualité et l'accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille, notamment la nomination d'une directrice nationale de la DPJ.

« Je tiens à saluer le travail exemplaire réalisé par les membres de la Commission ainsi que remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette démarche d'envergure au cours des deux dernières années, notamment en prenant part aux consultations. La mise en œuvre des recommandations de la Commission Laurent, avec mes collègues des autres ministères, représente un outil additionnel pour répondre à cette volonté de faire plus et mieux pour nos enfants. Soyez ainsi assurés que nous allons répondre avec diligence et rigueur aux recommandations et que j'en assurerai un suivi régulier. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Le rapport qui vient d'être déposé représente un immense travail qui vise, une fois pour toutes, à mieux protéger ce qu'on a de plus précieux : nos enfants. C'est d'ailleurs un dossier qui a une signification toute particulière pour moi. Si nous avons eu honte, en avril 2019, nous avons maintenant toutes les recommandations nécessaires pour changer les choses. Aujourd'hui, c'est donc le temps d'agir. Déjà, des gestes ont été posés par notre gouvernement, mais le travail ne fait que commencer. Nous allons tout faire pour améliorer la qualité et l'accès aux services pour nos enfants, pour qu'ils puissent tous vivre l'enfance heureuse à laquelle ils ont droit. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Rappelons qu'en décembre 2019 et en novembre 2020, la Commission a publié ses premières recommandations, sur lesquelles les ministères concernés se sont mobilisés, soit :

Soutenir le déploiement de la déclaration de grossesse;

Réinstaurer les conditions d'efficacité du programme des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE);

Déployer et rehausser le mécanisme de places réservées en centre de la petite enfance (CPE) auprès des familles en situation de vulnérabilité;

Rendre plus accessible le programme Qualification des jeunes pour la transition des jeunes vulnérables vers la vie adulte;

Accorder une aide financière récurrente aux organismes communautaires œuvrant auprès des familles;

Mettre en place une autorité provinciale en protection de la jeunesse afin de rétablir un leadership mobilisant. La nomination de Mme Catherine Lemay à titre de sous-ministre adjointe de la nouvelle Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et de directrice nationale de la protection de la jeunesse a d'ailleurs été annoncée en mars dernier.

