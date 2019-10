Rapport « Fait au Canada » : L'attractivité des produits canadiens auprès des consommateurs internationaux

Une plus grande visibilité en ligne et une plus grande disponibilité des produits sont nécessaires pour les marques canadiennes

96 % des consommateurs internationaux interviewés ont une bonne opinion du Canada .

. Les répondants estiment que les marques canadiennes sont un gage de qualité.

Les produits canadiens sont bien connus à l'étranger, plus particulièrement chez les jeunes.

Le manque de disponibilité des produits est un obstacle à l'achat de produits canadiens par les consommateurs étrangers.

TORONTO, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Les détaillants présents dans les marchés étrangers ont la possibilité de bénéficier de la hausse de la demande pour les marques et les produits canadiens et d'augmenter leurs ventes. Bien que 71,5 % des exportations aient été acheminées vers les États-Unis en 2018, la demande des produits canadiens de la part des consommateurs d'autres pays est en hausse. Dans un rapport publié aujourd'hui, PwC Canada communique les résultats d'une enquête menée auprès de 3 521 consommateurs dans sept pays clés - Australie, France, Allemagne, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni - au sujet de leur perception du Canada ainsi que des marques et des produits canadiens.

« Les consommateurs des marchés étrangers ne sont pas nécessairement familiers avec les marques et les entreprises canadiennes. Si ces dernières ne s'identifient pas suffisamment comme étant canadienne, un client peut les reconnaître sans savoir qu'elles tirent leurs origines du Canada », a déclaré Anita McOuat, leader nationale, Technologie, médias et télécommunications (TMT) et Marchés de consommation chez PwC Canada. « Les caractéristiques positives associées au Canada, telles que la confiance, la fiabilité et la qualité, créent un engouement pour les produits canadiens. Voilà qui peut être avantageux pour les entreprises accédant à de nouveaux marchés ».

Les plateformes numériques permettent de faire connaître nos marques

Plus que jamais, grâce aux plateformes numériques, les consommateurs internationaux sont en mesure d'en apprendre davantage sur les produits canadiens. C'est notamment par l'entremise des différentes plateformes offertes qu'elles prennent connaissance de l'existence de ces produits. Pour les entreprises qui souhaitent être reconnues à l'étranger, la présence sur les marchés internationaux passera par le numérique, suivi par une expansion prudente et graduelle sur d'autres plateformes à mesure que ces efforts produiront des résultats. Les deux tiers des répondants à l'enquête avaient au moins une connaissance générale des produits canadiens, cette connaissance étant beaucoup plus marquée chez les jeunes générations qui sont plus actives sur les plateformes numériques. Dans l'ensemble, 96 % des répondants avaient une bonne opinion du Canada, 40 % avaient déjà visité le Canada et seulement 4 % n'avaient aucune intention de visiter un jour le Canada.

« Pour se distinguer sur l'échiquier mondial, les entreprises québécoises et canadiennes se doivent de saisir les opportunités offertes par l'innovation et les nouvelles technologies. Grâce à une approche numérique intégrée et une stratégie d'affaires adaptée, les organisations seront à même de développer de nouveaux marchés, augmenter leur notoriété et croître. D'ores et déjà, les marques canadiennes jouissent d'une excellente réputation à l'échelle mondiale, ces dernières doivent profiter de cette occasion pour augmenter, si elles le souhaitent, la visibilité de leur marque et leur présence à l'international » , de mentionner Christine Pouliot, associée et leader pour le Québec du secteur Technologie, médias et télécommunications et Marchés de consommation chez PwC Canada.

72 % des répondants ont indiqué avoir déjà acheté des produits canadiens

Au sommet des catégories de produits canadiens les plus reconnus à l'international se trouvent les meubles et les articles pour la maison, 89 % des répondants estimant qu'ils sont de qualité égale ou supérieure à ceux produits dans d'autres pays. Par ailleurs, ce sont 88 % des répondants qui ont donné cette même réponse à propos des aliments et des boissons. Pour l'ensemble des catégories, les répondants ont indiqué avoir une propension plus grande à acheter, dans l'avenir, des produits canadiens.

Positionner les marques canadiennes sur de nouveaux marchés grâce à des partenariats internationaux

Les résultats de l'enquête effectuée permettent de constater que le plus grand obstacle à l'achat de produits canadiens est la disponibilité de ces produits dans les différents marchés. Selon le rapport « Fait au Canada », le climat géopolitique actuel est idéal pour envisager l'expansion à l'international.

« Les marques canadiennes devraient rechercher les possibilités de partenariat avec des distributeurs et des détaillants locaux et nationaux. De nombreux clients préfèrent se procurer des produits canadiens par l'entremise de ces derniers. Donc, pour une expansion internationale réussie, il est essentiel de veiller à ce que les produits soient toujours disponibles pour le détaillant », a déclaré Myles Gooding, leader national du secteur Commerce de détail et produits de consommation de PwC Canada.

Du point de vue financier, structurer les activités de manière à réduire au minimum le fardeau fiscal et à tirer le maximum des retombées pour le Canada est un élément important pour s'assurer que les revenus restent au Canada.

Cliquez ici pour accéder au rapport complet.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 276 000 personnes dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Renseignements: Pierre Campeau, Premier directeur, Relations publiques, Tél. : 416 687-8643, Courriel : pierre.campeau@pwc.com ; Youann Blouin, Directeur, Communications, Tél. : 514 205-5433, Courriel : youann.blouin@pwc.com

Related Links

http://www.pwc.com/ca