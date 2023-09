MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Le Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a publié aujourd'hui son rapport ESG annuel. Le rapport présente les progrès réalisés par la Société vers l'atteinte de ses objectifs ESG, ainsi que des renseignements supplémentaires sur les engagements pris en 2022.

« Au cours de la dernière année, AtkinsRéalis a démontré sa capacité à mettre en œuvre son plan stratégique ESG malgré les défis mondiaux, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de AtkinsRéalis. Environ la moitié de nos revenus totaux en 2022 provenait de projets contribuant à un avenir durable et à une économie sans carbone. Que ce soit par la décarbonation d'immeubles vieillissants ou la transition vers l'énergie propre, y compris l'énergie nucléaire, nous aidons nos clients et les pays à mener à bien leurs priorités en matière de carboneutralité et de développement durable. Ce qui, au bout du compte, nous permet de nous acquitter de notre mission : façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. »

Le rapport décrit en détail les réalisations de la Société dans un large éventail de domaines, des nouveaux projets qui s'appuient sur la carboneutralité et la valeur sociale, à la réalisation de progrès vers l'atteinte de cibles liées à la diversité de genre.

Dans le cadre des nouveaux projets d'envergure obtenus au cours de l'année, nous avons enrichi notre portefeuille croissant de projets avec le gouvernement du Royaume-Uni qui s'est engagé à atteindre la carboneutralité. La Société a également signé une entente pour développer le premier réacteur modulaire de petite taille construit à l'échelle du réseau en Amérique du Nord. Ce réacteur produira de l'électricité fiable et décarbonée au Canada, conformément aux objectifs de carboneutralité et de sécurité énergétique du pays, tout en créant des emplois de grande qualité. AtkinsRéalis était également fière de se joindre à des groupes et à des initiatives voués à l'avancement de l'égalité entre les sexes, à la prévention de la perte de nature et à l'avancement et à la prospérité des Autochtones.

« Au cours de la dernière année, nous avons pris un certain nombre de mesures pour améliorer la responsabilisation et instaurer la rigueur dans nos processus ESG, a déclaré Hentie Dirker, chef, ESG et intégrité, AtkinsRéalis. Notamment, en liant la rémunération de nos cadres et l'atteinte des objectifs ESG, en incluant un cadre de prêts lié au développement durable dans nos facilités de crédit et en nous engageant envers l'initiative Science Based Targets des Nations Unies, qui fixe des cibles de réduction des émissions conformes à l'Accord de Paris. Nous avons également entrepris une analyse de matérialité étendue afin de réaligner nos priorités ESG avec notre vision et notre raison d'être, de sorte que notre travail continue de façonner les environnements bâtis et naturels, ce qui nous distingue parmi de nombreuses sociétés publiques à grande capitalisation. »

Les faits saillants du dernier rapport sur les facteurs ESG incluent :

Facteur environnemental

D'après une estimation de la direction, environ la moitié des revenus totaux découlent de projets contribuant à un avenir durable et à une économie sans carbone.

Nous avons participé à une campagne exhortant les gouvernements du monde entier à exiger que toutes les grandes entreprises et institutions financières évaluent et divulguent leurs impacts et leurs dépendances vis-à-vis de la nature d'ici 2030.

Engagement à l'égard de l'initiative Science Based Targets (SBTi). La SBTi mène des actions climatiques ambitieuses avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde, afin de fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris .

. Réduction de 87 % des émissions de portées 1 et 2 combinées, par rapport au niveau de référence de l'entreprise de 2019.

Facteur social

Nous avons annoncé le lancement d'Indigenous E3, une société en commandite à vocation particulière formée de AtkinsRéalis et Indigenous Community and Engagement, pour déterminer et réaliser des projets qui soutiennent l'avancement et la prospérité à long terme des Autochtones.

Nous avons fait un don de 50 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

de la Croix-Rouge canadienne. La Société est devenue championne de l'approvisionnement autochtone en partenariat avec le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA).

Facteur de gouvernance

Nous avons intégré des indicateurs liés au développement durable dans le cadre d'une nouvelle facilité de crédit. Celle-ci permet la réduction des coûts d'emprunt en fonction de l'atteinte des objectifs ESG liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60 % d'ici 2025 et à l'atteinte de 25 % de la représentation des femmes dans les postes de gestionnaires et de professionnels de haut niveau d'ici 2025.

à l'atteinte de 25 % de la représentation des femmes dans les postes de gestionnaires et de professionnels de haut niveau d'ici 2025. Nous avons réalisé une analyse de matérialité et réaligné les priorités ESG de la Société selon sa nouvelle raison d'être : « Façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent ».

Nous avons étendu les liens entre les facteurs ESG et la rémunération des employés de sorte à inclure des mesures d'intégrité, de santé et de sécurité, d'égalité, de diversité et d'inclusion, ainsi que de durabilité constituant 10 % du régime incitatif annuel pour tous les participants.

Plus de 25 415 employés ont suivi des séances en classe et des webinaires; et 468 309 modules de formation en ligne ont été suivis, pour un total de près de 250 000 heures de formation.

Obtention de la reconnaissance Compliance Leader Verification de l'institut Ethisphere pour la période 2023 à 2024.

Importants projets obtenus

Des travaux préalables au projet ont été entrepris afin de fournir des services de conception et d'ingénierie pour l'unité 1 du réacteur CANDU ® de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie.

de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie. Nous avons obtenu trois nouveaux contrats de l'Atomic Energy Authority du Royaume-Uni, pour la poursuite des travaux dans le cadre du tokamak sphérique pour la production d'énergie (STEP), un programme phare de conception et de construction d'une centrale à énergie de fusion à l'échelle commerciale. Le programme STEP vise à mettre sur pied la première centrale à fusion nucléaire commerciale au monde avec pour objectif de produire un concept d'ici 2024 qui mènera à la construction d'un prototype de centrale au Royaume-Uni, dont l'achèvement est prévu d'ici 2040.

Nous avons été sélectionnés par le Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) du gouvernement britannique pour élaborer des feuilles de route vers la décarbonation de sites industriels à travers le Royaume-Uni, dans le cadre du projet « Industry of Future Programme ». En tant que partenaires de prestation de services d'ingénierie, AtkinsRéalis travaillera avec jusqu'à 16 sites industriels pour élaborer des feuilles de route dans le but d'accélérer leurs progrès vers l'atteinte de la carboneutralité.

Nous avons obtenu un mandat de maître d'œuvre de Transmission Developers Inc. pour le projet Champlain Hudson Power Express, une ligne de transport d'électricité en courant continu à haute tension qui sera déployée du Canada aux États-Unis. Le projet permettra de réduire les émissions de GES de 37 millions de tonnes métriques à l'échelle de l'État de New York , soit l'équivalent du retrait de plus d'un demi-million de voitures de la circulation.

aux États-Unis. Le projet permettra de réduire les émissions de GES de 37 millions de tonnes métriques à l'échelle de l'État de , soit l'équivalent du retrait de plus d'un demi-million de voitures de la circulation. Nous avons fourni des services de consultation et de conseils en vue de l'élaboration de la toute première stratégie des codes du bâtiment de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis. La stratégie définit les buts et les objectifs qu'utilisera la FEMA pour créer une nation plus résiliente grâce à une performance de construction supérieure.

Nous avons été choisis pour fournir des services d'ingénierie pour améliorer l'état de préparation et de résilience de la Caroline du Nord face aux risques liés à l'eau.

Nous avons obtenu un contrat pour aider l'Abu Dhabi National Energy Company à réduire de 30 % l'empreinte carbone de ses activités au large des Émirats arabes unis.

Lisez le rapport complet ici pour découvrir comment AtkinsRéalis façonne un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Autres nouvelles et informations se trouvent sur www.atkinsrealis.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

