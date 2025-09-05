Rapport du GTAAQ : La Guilde canadienne des réalisateurs applaudit les recommandations faites par le Groupe de travail pour l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ)

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR-Québec) salue les recommandations du Groupe de travail pour l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ). Le rapport apporte une vision structurante à l'industrie de l'audiovisuel et est un plan fort pour l'avenir de notre secteur et de notre identité culturelle. Le rapport présenté aujourd'hui comporte plusieurs recommandations visant à accroître le niveau de production dans une période de décroissance importante. Celles-ci pourraient se traduire par la création d'emplois et par une stabilité financière accrue pour les membres de la Guilde.

Parmi les recommandations proposées, soulignons entre autres, l'augmentation du taux de base du crédit d'impôt à 40% pour les productions québécoises francophones ainsi que la bonification de manière substantielle du crédit d'impôt destiné aux productions étrangères qui confieront à des créateurs québécois les rôles créatifs principaux (réalisation, direction artistique). Nous saluons aussi la bonification régionale accordée aux tournages réalisés en région, de même que la bonification du crédit d'impôt pour les productions valorisant à l'écran les régions du Québec en intégrant leurs particularités géographiques, culturelles ou sociales à la trame narrative. Enfin, la création d'un portail des métiers contribuera à promouvoir les emplois dans notre secteur.

La Guilde des réalisateurs tient à remercier le ministre Mathieu Lacombe pour la création de ce groupe de travail, ainsi que les co-présidents du GTAAQ, madame Monique Simard et monsieur Philippe Lamarre. Elle remercie également les quatre autres membres du comité, Madame Sophie Dufort, madame Christine Maestracci, madame Stéphanie Morissette et monsieur Jean-Christophe J. Lamontagne pour le travail colossal accompli.

Citations

« Nous sommes heureux de constater que plusieurs de nos préoccupations ont été entendues auprès du GTAAQ. Les intervenants du secteur audiovisuel se sont mobilisés pour l'exercice et à la lecture du rapport, nous sentons bien l'enthousiasme qui a été transmis par toutes et tous. Notre secteur doit faire face à la compétition internationale, les interventions doivent donc être faites rapidement, il en va de l'avenir de notre industrie. »

Michèle Laliberté, présidente de GCR Québec

« Le niveau de production actuel est à la baisse, tant pour la production locale que la production étrangère. Certains de nos membres vivent une situation financière précaire due au manque d'emploi. Il est urgent que le gouvernement se tourne très rapidement vers les pistes de solution énoncées par le GTAAQ. »

Chantal Barrette, directrice générale

À propos du Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs

Le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs représente près de 900 membres œuvrant dans divers départements, dont la réalisation, le département artistique, les lieux de tournage, la direction de production et la comptabilité. La Guilde canadienne des réalisateurs représente plus de 7000 membres à travers le Canada.

SOURCE Le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR-Québec)