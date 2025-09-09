Rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec

Des mesures encourageantes pour favoriser un réseau de salles de cinéma en santé

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - À la suite du dévoilement du rapport Souffler les braises du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ), l'Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ) salue le travail du Groupe et les recommandations proposées qui visent notamment à favoriser la circulation et l'accessibilité aux œuvres cinématographiques, dont les salles de cinéma sont une partie prenante importante, ainsi que la rencontre entre notre cinéma et les jeunes.

« Le rapport affirme clairement que les cinémas sont essentiels à la diffusion du cinéma québécois et à la vitalité culturelle des communautés, mais manquent d'un soutien stable pour assurer leur attractivité et leur pérennité. Les mesures proposées sont encourageantes et l'APCQ appelle le gouvernement à réaliser les actions suggérées afin que les cinémas du Québec puissent pleinement jouer leur rôle majeur dans l'écosystème cinématographique québécois », souligne Éric Bouchard, co-président de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

La modernisation des cinémas est essentielle

En cohérence avec les idées suggérées par l'APCQ dans son mémoire remis au GTAAQ, le rapport recommande de soutenir l'entretien des salles de cinéma par, notamment, une bonification de l'enveloppe réservée à la rénovation des salles et une aide ciblée pour la modernisation des équipements.

Soulignons que les cinémas indépendants du Québec font face à un défi important : remplacer leurs projecteurs numériques actuels, en fin de vie utile, par une nouvelle génération d'équipements au laser. Ce virage technologique est indispensable pour maintenir la qualité de l'expérience en salle, satisfaire les nouvelles attentes du public et assurer la compétitivité du secteur. Tel que suggéré par le GTAAQ, une aide gouvernementale ponctuelle est nécessaire pour garantir la pérennité des cinémas qui permettent la diffusion du cinéma québécois.

Favorisons l'exposition des jeunes au cinéma québécois sur grand écran

Le rapport suggère également différentes mesures pour renforcer la connexion avec les plus jeunes générations, un aspect vital pour la pérennité de notre cinématographie et de notre culture. L'APCQ a d'ailleurs proposé dans son mémoire une série d'actions allant de mesures incitatives pour bonifier la production de films attrayants pour ce public à la création d'un passeport culturel jeunesse.

« Comme les membres du GTAAQ, nous croyons qu'il est impératif de favoriser une plus grande exposition des jeunes au grand écran et au cinéma québécois. La mesure qui vise à assurer qu'au moins une sortie scolaire soit réservée au visionnement d'un film québécois en salle est un pas dans la bonne direction. Toute mesure sera la bienvenue puisqu'il est urgent de développer le goût du cinéma d'ici chez les plus jeunes », ajoute Denis Hurtubise, co-président de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

À propos de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec

L'APCQ existe depuis plus de 80 ans et ses membres regroupent plus de 90 % du box-office à travers 70 villes de la province. Les cinémas sont les principaux diffuseurs du cinéma québécois, un diffuseur culturel primordial pour le rayonnement du cinéma d'ici. Son apport économique est indispensable au maintien et à la croissance de l'industrie cinématographique nationale.

