En tenant compte de la même exclusion, l'économie chinoise est en voie de connaître une croissance de 4,6 %.

GUANGZHOU, Chine, 5 décembre 2022 /CNW/ - En 2023, l'économie mondiale devrait croître de 2,8 % et l'économie chinoise devrait, quant à elle, croître de 4,6 %, selon les prévisions du rapport du Forum financier international sur le développement financier mondial 2022 publié lors de la réunion annuelle du Forum financier international de 2022 qui a eu lieu vendredi.

Le rapport prévoit que l'économie chinoise connaîtra une croissance de 3,3 % en 2022.

Selon ce dernier, les pays développés connaîtront une croissance de 1,2 % tandis que les pays en voie de développement connaîtront une croissance de 3,9 % l'an prochain.

« L'inflation mondiale, la pandémie en cours et les tensions géopolitiques sont les principales raisons du ralentissement mondial en 2022 », a déclaré le professeur Song Min, membre du comité universitaire du Forum financier international, doyen de l'École d'économie et de gestion de l'Université de Wuhan et principal auteur du rapport.

Le rapport indique que l'économie chinoise rebondira à la fin de 2022 et au début de 2023, au moment où le pays ajustera ses mesures sanitaires relatives à la COVD-19.

Le rapport prévoit une économie mondiale qui demeurera faible en 2023, car le resserrement monétaire dans les pays développés visant à freiner l'inflation ralentira la croissance, ce qui pourrait ralentir davantage la croissance économique dans les pays en voie de développement.

Pour stimuler la croissance, le doyen de l'École d'économie et de gestion de l'Université de Wuhan recommande certaines mesures, notamment l'ajustement des mesures de lutte contre la pandémie de la Chine, des politiques monétaires modérées de la part des banques centrales, la stimulation de la croissance intérieure des pays en voie de développement, l'accélération de la transition verte et le renforcement de la coopération internationale.

Il s'agit du deuxième rapport annuel du Forum financier international relatif à l'économie mondiale. Le rapport comprend deux sections : la première présente une analyse et un aperçu de l'économie mondiale, la seconde présente une évaluation de l'économie numérique mondiale et des perspectives sur la nouvelle dynamique de croissance des marchés financiers mondiaux.

À propos du Forum financier international

Le Forum financier international est une organisation internationale indépendante sans but lucratif fondée en octobre 2003 par des dirigeants de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et des autres pays du G20, de concert avec les économies émergentes et les dirigeants de plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. Également connu sous le nom de Finance 20 (F20), le Forum financier international est un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et une organisation de coopération multilatérale au sein du monde de la finance.

SOURCE International Finance Forum (IFF)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Steel Shen, téléphone : (86) 10 5087 3634, courriel : [email protected]