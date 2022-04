MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le rapport final du coroner sur le décès subit du réalisateur Jean-Marc Vallée indique que celui-ci est décédé de causes naturelles le 25 décembre dernier. Il a succombé à une arythmie cardiaque fatale secondaire à une athérosclérose coronarienne sévère.

« Nous recevons encore du monde entier de nombreux témoignages d'amitié, d'estime et de respect pour notre père et son œuvre, mentionnent ses fils, Alex et Émile Vallée. Nous vous en remercions et espérons de tout cœur que sa créativité continuera d'inspirer et de guider les membres de cette industrie qui l'a tant passionné. »

Alex, Émile et leur mère annonceront bientôt les détails d'événements commémoratifs rendant hommage à sa vie et à son art.

Prenez note que la famille s'en tiendra à cette déclaration. Merci.

SOURCE Agence 180deux

