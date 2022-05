Rapport du Comité québécois sur le développement du hockey - « Le hockey, notre passion » : le Comité québécois sur le développement du hockey émet neuf recommandations pour l'évolution de notre sport national

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la mise sur pied du Comité québécois sur le développement du hockey pour stimuler le développement de notre sport national au Québec, le président du comité, M. Marc Denis, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sont très fiers de dévoiler les conclusions du rapport déposé le 22 avril 2022.

Ce rapport, intitulé « Le hockey, notre passion », contient neuf recommandations qui serviront de piliers à l'évolution concrète du hockey québécois ainsi qu'au développement des hockeyeuses et hockeyeurs actuels et des générations à venir.

Un processus collaboratif et rassembleur incluant plusieurs expertes et experts, l'examen de différents modèles de structures sportives à l'échelle internationale et la lecture de mémoires de nombreuses sources ont mené à ces neuf recommandations principales :

hisser le hockey au rang de sport national du Québec;

inclure l'apprentissage du patin à glace dans le programme scolaire du primaire;

rendre le hockey accessible pour tous;

prioriser le développement du hockey féminin;

prioriser le plaisir du jeu chez les enfants;

optimiser le développement du talent de nos athlètes;

accroître le respect et la sécurité au hockey;

doter le Québec des infrastructures appropriées au développement du hockey;

conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner et de guider l'avenir du hockey québécois.

Rappelons que le Comité québécois sur le développement du hockey est composé de dix-sept personnes, soit un président et quatorze membres ainsi que deux consultants, toutes des personnes dont l'expertise est reconnue dans le milieu. Il est important de souligner que la présence d'hockeyeuses et d'entraîneures d'expérience a aussi permis au comité de cerner les enjeux liés au développement du hockey féminin. Les membres du comité ont aussi consulté des experts externes et se sont intéressés aux meilleures pratiques à l'échelle internationale pour enrichir leur réflexion.

Citations :

« Je me réjouis du travail réalisé par le comité pour déposer le rapport et présenter des recommandations concrètes et applicables sur le terrain. Notre gouvernement s'engage à évaluer le rapport avec intérêt et à y donner suite. Ce rapport est le point de départ qui structurera la suite de nos actions pour redonner un nouveau souffle à ce sport, qui occupe une place importante dans le cœur des Québécoises et Québécois. Je remercie chacun des membres du comité pour leur engagement, leur générosité et leur travail d'équipe qui ont permis un partage de connaissances et d'expériences, pour le bien de notre sport. J'ai très hâte de commencer nos travaux, notamment pour développer l'excellence et remettre le plaisir au centre du hockey. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« « Le hockey, notre passion » est le fruit d'un exercice rigoureux et collaboratif réalisé par un groupe de personnes d'expérience que j'ai eu l'honneur de présider. Je salue leur niveau d'engagement et je les remercie pour leur abnégation et leur amour de notre sport. Avec des objectifs clairs de former plus de joueuses et joueurs, de les garder intéressés et impliqués plus longtemps et de les voir évoluer dans un environnement mieux adapté et plus sécuritaire, nous croyons avoir jeté les bases optimales pour le développement du hockey et de ses athlètes au Québec. »

Marc Denis, président du Comité québécois sur le développement du hockey

Faits saillants :

Les travaux du comité d'experts se sont déroulés de novembre 2021 au 22 avril 2022.

Le comité avait comme mandat d'établir un portrait de la situation du hockey au Québec, de soulever les enjeux en matière de développement de ce sport et de trouver des pistes de solution pour permettre d'assurer le futur de notre sport national.

Le comité est composé des personnes suivantes :

Nom Fonction Description Denis, Marc Président Depuis le début de la saison 2011-2012, il est analyste au Réseau des sports (RDS). Il a été gardien de but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1997 à 2009. Auger, Stéphane Membre Il est le directeur des opérations hockey au Réseau du sport étudiant du Québec. De plus, il est commentateur expert en arbitrage au réseau TVA Sports. C'est un des rares Québécois à faire partie du club sélect des arbitres de la LNH. En 15 ans, il a arbitré 739 parties. Beauchamp,

Donald Collaborateur expert Ancien vice-président aux communications du Canadien de Montréal, organisation avec laquelle il a travaillé pendant 25 ans, il est aujourd'hui conseiller spécial pour l'agence TACT. Dubé, Dany Membre Il est chroniqueur et analyste dans les médias. Au terme d'un programme d'études en éducation physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il devient entraîneur de hockey, actif à la fois au sein de la Ligue canadienne de hockey, de la Ligue de hockey midget AAA et au hockey universitaire. Durand, Marc Rédacteur Il est animateur, auteur et conférencier depuis plus de 30 ans dans le milieu du sport. Il est, entre autres, l'auteur de trois livres sur l'histoire du hockey, dont le dernier sur Guy Lafleur. Gagné, Yanik Membre Il est directeur général de la Ligue M18 AAA. Il a été coordonnateur chez Hockey Québec de 2005 à 2018. Il est kinésiologue de formation. Latendresse, Guillaume Membre Il est chroniqueur et analyste à TVA Sports. Il a été entraîneur au midget AAA, avec les Riverains du collège Charles-Lemoyne. Il a été joueur professionnel de 2006 à 2014. Il a été membre du Canadien de Montréal durant quatre saisons. Lavallée, Martin Membre Il est adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 2017. Auparavant, il était directeur des services à l'élève du collège Notre-Dame. Il a été président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) de 2011 à 2015. Marier, Albert Membre Éducateur physique de formation ainsi qu'entraîneur de baseball, de basketball et de hockey, il a été directeur technique de Baseball Québec (1983-1990). Il a été chargé de cours en intervention sportive, conseiller émérite en sports au gouvernement du Québec durant 28 ans et conseiller attitré au dossier du hockey au Ministère. Il est l'auteur du document de référence Développement du talent sportif. Ouellette, Caroline Membre Elle est à l'origine de la Célébration Caroline Ouellette, qui réunit des milliers de jeunes hockeyeuses chaque année. Elle a été une joueuse québécoise de hockey de 1998 à 2018. Elle a remporté quatre médailles d'or, soit une aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, une aux Jeux olympiques de Turin en 2006, une aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et une aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Elle a également représenté le Canada dans douze championnats du monde, remportant six médailles d'or et six médailles d'argent. Elle a remporté quatre fois la Coupe Clarkson avec l'équipe des Canadiennes de Montréal. Paquette, Geneviève Membre Membre de l'organisation du Club de hockey canadien, depuis 29 ans, elle y est responsable de la stratégie philanthropique et du développement communautaire ainsi que de la direction générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Elle est appelée à diriger l'ensemble des activités et des initiatives communautaires du Club, en lien avec la santé et les saines habitudes de vie, l'éducation et le bien-être de la collectivité, ainsi que les programmes de développement du hockey mineur et de la croissance de ce sport. Elle dirige également les activités des Ambassadeurs et des Anciens Canadiens. Quintal, Stéphane Membre Il est vice-président sénior du Département de la sécurité des joueurs de la LNH depuis 2014. Il a joué pendant sept saisons pour le Canadien de Montréal à titre de défenseur. Il a joué professionnellement de 1988 à 2004. Ricard, Dominic Membre Il est actuellement conseiller pour l'agence de joueurs professionnels CAA (Creative Artists Agency) et entraîneur au hockey scolaire pour le collège Saint-Bernard à Drummondville. Il a été directeur du développement des joueurs pour la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Depuis 1998, il est entraîneur dans la Ligue midget AAA et junior majeur ainsi que directeur général dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sauvageau, Danièle Membre Elle est analyste à RDS. Elle est à l'origine du centre de haute performance en hockey féminin. En 2002, elle a mené l'équipe féminine de hockey à la première médaille de son histoire et est devenue la première femme analyste de la traditionnelle Soirée du hockey à Radio-Canada. À Pyeongchang, en 2018, elle en était à sa dixième participation à des jeux olympiques. St-Pierre, Kim Membre Elle est analyste à RDS et conférencière. Elle a été membre de l'équipe nationale de hockey féminin de 1998 à 2011. Elle a remporté trois médailles d'or olympiques et cinq aux championnats du monde. Elle a été intronisée au Temple de la renommée en 2020 et est la première gardienne de but à avoir reçu ce prestigieux honneur. Thibault, Jocelyn Membre Le 22 octobre 2021, il a été nommé directeur général de Hockey Québec. Il a été gardien de but dans la LNH, de 1994 à 2008, et est un ancien joueur du Canadien de Montréal. Verreault- Paul,

Francis Collaborateur expert Ancien joueur de la LHJMQ pendant cinq saisons complètes avec les Saguenéens de Chicoutimi, il a travaillé dans le circuit universitaire canadien et dans plusieurs ligues professionnelles en Amérique et en Europe. Nouvellement directeur des communications et des relations gouvernementales au Conseil en Éducation des Premières Nations, Francis Verreault-Paul était jusqu'à tout récemment chef des relations avec les Premières Nations de l'Université du Québec à Chicoutimi.

