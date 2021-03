Rapport du BAPE sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec

Des avantages reconnus et une démonstration à concrétiser

SAGUENAY, QC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - GNL Québec accueille favorablement le dépôt public du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) sur son projet Énergie Saguenay. Il s'agit d'un rapport guidé par les principes de précaution qui reconnait les avantages du projet et qui met en lumière les aspects qui devront faire l'objet de précisions additionnelles. L'entreprise n'est pas surprise des avis exprimés et demeure lucide quant à ses devoirs visant à répondre aux questions soulevées. Rappelons que les constats et avis du rapport ont pour objectif d'éclairer la prise de décision quant à l'autorisation du projet et représentent une autre opportunité de faire évoluer le projet. Le projet Énergie Saguenay fait d'ailleurs l'objet d'une bonification en continu depuis 2014.

Démonstrations additionnelles et améliorations concrètes

Le BAPE souligne que du travail reste à faire pour confirmer la validité de certains arguments présentés, en particulier au niveau des réductions de GES anticipées. Le rapport dévoilé aujourd'hui est un portrait du projet qui remonte à la deuxième moitié de 2020. Le contexte et le monde continuent d'évoluer et GNL Québec travaillera à répondre aux questionnements contenus dans le rapport.

« Nous savons que nous avons des devoirs à faire, mais nous sommes toujours convaincus que notre projet peut faire une différence à l'échelle mondiale et qu'il fait partie d'un ensemble de solutions qui vont permettre au Québec, au Canada et au monde de réussir cette nécessaire lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'une opportunité unique pour le Québec et le Saguenay-Saint-Jean pour diversifier son économie et se positionner sur la scène internationale comme acteur majeur de cette lutte contre les changements climatiques », a ajouté M. Tony Le Verger, vice-président finances et développement et président par intérim de GNL Québec.

Des engagements phares reconnus

GNL Québec analysera évidemment le rapport plus en profondeur au cours des prochains jours. Déjà, l'entreprise est encouragée de constater que plusieurs de ses engagements pris au fil des consultations aient été accueillis favorablement par le BAPE, notamment en lien avec :

L'importance des retombées et opportunités de diversification économique locale

La sécurité du transport maritime et la protection des mammifères marins

La carboneutralité et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre

La formation et la qualification de la main-d'œuvre

L'approvisionnement local

« Le rapport de 501 pages reconnaît les bénéfices et points positifs du projet de GNL Québec et propose plusieurs avis intéressants qui seront analysés avec l'objectif de bonifier le projet, tant d'un point de vue technique que social et environnemental. C'est une nouvelle occasion de faire un pas de plus pour innover et maximiser les bénéfices et les retombées du projet, nous entendons donc collaborer pleinement avec le ministère de l'Environnement pour continuer de faire avancer le projet », souligne M. Le Verger.

À propos d'Énergie Saguenay

GNL Québec développe depuis 2014 le projet Énergie Saguenay, un complexe industriel de liquéfaction de gaz naturel sur le site de Port de Saguenay, à Saguenay, au Québec (Canada). Le projet comprend des équipements de liquéfaction, d'entreposage et de gaz naturel liquéfié (GNL) et repose sur un investissement évalué à 9 milliards de dollars canadiens. En plus de générer des retombées économiques majeures au Québec à court, moyen et long terme, le projet vise à soutenir les efforts de lutte aux changements climatiques en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde, en offrant une énergie de transition qui remplacera d'autres énergies plus polluantes, telles que le charbon et le mazout. Enfin, le projet se démarque de tous les autres projets de GNL puisqu'il sera alimenté en hydroélectricité, ce qui en ferait l'usine de liquéfaction avec la plus faible empreinte environnementale au monde. Une vidéo explicative du projet est disponible ici : https://goo.gl/wEQKN5.

energiesaguenay.com

