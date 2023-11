Rapport : des organisations canadiennes sont aux prises avec des obstacles à l'adoption du numérique et à la transformation

Un rapport de Deloitte Canada révèle des inégalités et des disparités numériques qui menacent les progrès dans l'ensemble du pays

TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Tandis que certaines organisations commencent à profiter des bienfaits de la révolution numérique, pour d'autres, les disparités qui freinent les progrès sont de plus en plus évidentes. Le nouveau rapport publié par le Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte, intitulé Équité numérique : habiliter toutes les organisations à prospérer dans l'économie numérique, révèle que toutes les organisations ne sont pas en mesure de saisir les occasions offertes par les technologies numériques.

Le troisième et dernier rapport sur l'équité numérique du Centre pour l'avenir du Canada indique que les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations détenues et dirigées par des Autochtones, les organismes du secteur public et les organismes sans but lucratif (OSBL) doivent surmonter des obstacles démesurés à l'équité numérique. Les technologies numériques existantes et émergentes peuvent être très bénéfiques pour les organisations canadiennes et stimuler la croissance économique; toutefois, la rareté du personnel d'expérience ayant les compétences spécialisées nécessaires pour élaborer des stratégies numériques ou orienter les investissements dans le numérique, la pénurie de travailleurs compétents en numérique, de même que l'évolution constante de la réglementation et des cybermenaces nuisent à la capacité de ces organisations de combler leur retard, de suivre le rythme ou de prospérer à l'ère numérique.

« Nos gens sont le moteur d'une économie résiliente; aussi, nous devons d'abord cerner les obstacles, puis faire ce qu'il faut pour les éliminer et nous assurer que nos gens possèdent les compétences nécessaires à l'avenir, explique Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Lorsque les organisations réussissent, ce sont leurs travailleurs, les milieux dans lesquels elles exercent leurs activités et la société dans son ensemble qui réussissent. L'actuelle convergence de technologies de pointe ouvre la voie vers un avenir riche de possibilités, notamment de gains d'efficience, de croissance et d'innovation, pour l'ensemble de la population canadienne et des organisations de toutes tailles, partout au pays. Si nous agissons dès maintenant, le Canada pourrait connaître un brillant avenir, avec tous les avantages que cela implique pour ses gouvernements, ses entreprises et sa population. »

S'appuyant sur des travaux de recherche inédits, dont un sondage mené auprès de 804 hauts dirigeants d'entreprise canadiens, le nouveau rapport de Deloitte examine les défis constants que les organisations doivent relever selon trois piliers : l'accès, la participation et l'écosystème. Le rapport formule des recommandations pratiques et réalisables à l'intention des dirigeants d'organisations et des décideurs politiques sur la façon de collaborer afin que l'avenir soit plus équitable.

Quelques constats du sondage :

Les deux tiers (67 %) des répondants ont indiqué que le coût des licences et des abonnements aux logiciels était assez ou très problématique; un quart (25 %) le décrivant comme un grand défi.

Parmi les répondants, 56 % ont affirmé qu'il était assez ou très problématique de choisir entre des fournisseurs de logiciels concurrents et des fournisseurs de services infonuagiques.

La majorité (58 %) des répondants a déclaré que l'indécision quant à savoir quelles technologies sont les plus avantageuses pour leur organisation était assez ou très problématique.

Parmi les organisations ayant plus de 10 employés, 67 % ont indiqué que l'embauche de travailleurs qualifiés en numérique était assez ou très difficile; cette proportion passant à 70 % dans le cas des organisations de taille moyenne (100 à 499 employés) ou grande (500 employés et plus).

Dans 59 % des organisations, les employés ont l'autorisation d'utiliser leurs appareils mobiles personnels pour travailler, tandis que près du tiers des organisations (32 %) permettent à leurs employés d'utiliser des ordinateurs ou des portables personnels pour le travail, offrant aux cybercriminels une surface de frappe élargie. De plus, 20 % des chefs d'entreprise canadiens sondés ont affirmé que leur organisation n'avait pas investi dans l'acquisition de logiciels ou d'applications de cybersécurité.

« Les organisations qui sont disposées à investir dans de nouvelles façons de travailler, dans le perfectionnement des compétences et dans la formation des employés contribueront à la création d'un avenir numérique inclusif, déclare Jaimie Boyd, leader nationale du groupe Gouvernement numérique, Deloitte Canada. Nous espérons que les dirigeants d'organisations et les décideurs politiques pourront appliquer nos recommandations pour s'attaquer aux difficultés auxquelles les organisations canadiennes se heurtent et ouvrir la voie à un avenir numérique inclusif tant pour les citoyens que pour les organisations, car nous n'en sommes pas encore là. »

Quelques recommandations du rapport :

Permettre à chaque organisation de se doter des bons outils numériques En créant une stratégie d'investissement numérique où les investissements sont fonction des objectifs d'affaires, les employeurs peuvent participer à l'économie numérique de la manière qui leur convient. En assistant à des conférences, des salons professionnels, des sommets et des séminaires, les employeurs pourront combler le déficit de connaissances sur les solutions numériques et rester au fait des outils numériques offerts sur le marché. La participation à des réseaux et à des groupes de gens d'affaires de leurs secteurs permet aux leaders d'échanger des connaissances, et notamment des pratiques exemplaires.

Veiller à ce que les organisations possèdent les compétences nécessaires pour prospérer dans l'économie numérique Les organisations qui éprouvent des difficultés à trouver et à fidéliser des travailleurs compétents en numérique, en particulier les petites entreprises et les organismes à but non lucratif, doivent user de stratégie : elles doivent examiner leur proposition de valeur en matière de talents et la rendre plus attrayante aux yeux des travailleurs des domaines du numérique et de la technologie, notamment en mettant de l'avant leur raison d'être et leur mission. Les employeurs peuvent mettre à profit les formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) comme solution d'apprentissage sur demande, et les combiner avec des activités de formation informelles (p. ex., des dîners-causeries, des programmes de mentorat et l'apprentissage par l'observation) pour mettre sur pied un programme de perfectionnement à faible coût. La participation à des groupes consultatifs sectoriels et la collaboration avec des partenaires pour créer des centres de formation sectoriels peuvent aider les organisations à combler leur retard, à suivre le rythme ou à prospérer à l'ère numérique.

Mettre en place un écosystème numérique sécurisé et inclusif Les politiques gouvernementales qui imposent l'habilitation technologique (comme la facturation électronique et les services bancaires ouverts) peuvent réellement amplifier l'adoption numérique, surtout du côté des petites entreprises. En créant des fonctions de responsable de la protection des données et de la vie privée, et en sensibilisant leurs travailleurs à la protection des données et aux pratiques connexes de gestion des fournisseurs, les employeurs veillent à ce que leur organisation demeure au fait des dernières nouveautés en matière de réglementation.



Cliquez ici pour lire le rapport intégral.

