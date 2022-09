Rapport des États généraux de la Coalition Priorité Cancer au Québec : Québec doit prioriser la lutte contre le cancer, la 1re cause de décès

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition Priorité Cancer au Québec (la Coalition) dévoile aujourd'hui le Rapport des États généraux 2022 sur la lutte contre le cancer au Québec. Ce dernier propose 10 objectifs mesurables et 36 actions concrètes pour les atteindre. Au même titre que de nombreuses ressources ont été mobilisées pour prioriser la pandémie, la Coalition appelle le gouvernement et le réseau de la santé du Québec à faire de la lutte contre le cancer une priorité en se dotant d'un plan pour combattre cette maladie qui touchera une personne sur deux au cours de sa vie.

Alors que le cancer cause plus de 22 000 décès par année et touche 60 000 personnes annuellement, la Coalition demande que des actions soient prises rapidement afin de rendre des comptes au public, aux patients et aux professionnels de la santé et de maximiser l'atteinte des objectifs définis par la stratégie de lutte contre le cancer.

La Coalition appelle le gouvernement du Québec à se concentrer sur trois actions :

01. Doter le Québec d'un plan de lutte contre le cancer sur 10 ans, dont serait responsable le ministère de la santé par l'entremise d'une intervention législative. Le plan doit comprendre des objectifs, des indicateurs et des échéanciers publics. 02. Instaurer un processus de reddition de compte annuel avec une obligation de documenter la situation au Québec, mais surtout d'agir rapidement pour éviter des situations comme à Rouyn-Noranda avec le surplus de cas de cancer qui en découle. 03. Instaurer un tableau de bord et le rendre public afin d'assurer le suivi des indicateurs du plan de lutte contre le cancer.

« Avec la qualité des pistes de solutions proposées, la Coalition s'attend ni plus ni moins à un changement de paradigme dans le réseau de la santé. Après avoir constaté les limites de notre système de santé, mais aussi ce que nous sommes capables de faire quand nous priorisons une maladie, nous n'avons plus le droit de maintenir le statu quo. Il faut ramener la lutte contre le cancer au premier plan et innover dans les méthodes déployées. Nous sommes très fiers de présenter ce rapport qui pousse la réflexion sur la lutte contre le cancer à un nouveau stade. Maintenant, il faut se mettre au travail. »

- Eva Villalba, directrice générale, Coalition Priorité Cancer au Québec

Prévenir plutôt que de guérir

Pour réellement progresser dans la lutte contre le cancer, les participants aux États généraux soulignent également que le Québec doit miser sur la prévention, notamment en réduisant les délais de dépistage et en assurant le diagnostic précoce des cancers « à mauvais pronostic ».

Enfin, le rapport présente aussi le fait que, de l'avis des experts du cancer, la stratégie de lutte devra intégrer l'approche de soins de santé basés sur la valeur, c'est-à-dire d'organiser les services de façon à maximiser l'amélioration de l'état de santé des patients en fonction des coûts de soins (incluant les efforts de prévention).

Les recommandations du Rapport s'appuient sur les propos d'une centaine d'intervenants et experts de la lutte contre le cancer recueillis au printemps 2022 dans le cadre d'une démarche rigoureuse et lors d'une journée de consultation complète tenue le 2 mai 2022.

À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec

La Coalition Priorité Cancer au Québec, créé en 2001 pour donner une voix forte aux personnes touchées par le cancer, est un regroupement de plus de 65 OSBL représentant tous les types et phases du cancer, provenant de toutes les régions du Québec, souhaitant améliorer le système de santé au Québec pour le bien des personnes touchées par le cancer. Depuis plus de 20 ans, ses membres partagent la vision d'un Québec en meilleure santé et d'un système centré sur les patients, les survivants et les proches aidants.

