Cette initiative est conforme aux plans publiés par la Chine les 5 et 6 septembre de créer une zone de coopération Guangdong-Macao à Hengqin et de favoriser la mise en place d'une zone de coopération Shenzhen-Hong Kong à Qianhai, dans le but de fournir plus d'espace pour stimuler le développement de Hong Kong et de Macao.

Un nouveau système pour favoriser le développement intégré de la zone Guangdong-Macao

Hengqin est situé dans la ville de Zhuhai, dans le Guangdong, juste en face de Macao, et occupe une superficie de 106 km², soit trois fois la taille de Macao.

Créée en 2009, la zone devrait offrir à Macao un nouvel espace pour le développement économique. Cependant, le développement de Hengqin a jusqu'à présent été principalement dirigé par Zhuhai, en dépit de sa mission de servir Macao.

Dans le cadre de ce plan, le comité de gestion codirigé par le chef de l'exécutif de Macao et le gouverneur du Guangdong prendra conjointement des décisions sur les grands plans, les politiques, les projets et les arrangements en matière de personnel, tandis que le comité de direction gérera l'économie de la zone et le bien-être des résidents.

À compter de vendredi, les propriétaires de véhicules de Macao qui veulent se rendre à Hengqin pourront remplir le processus de demande de permis à Macao. Certaines entreprises ont obtenu le premier lot de licences d'entreprise, et un groupe de médecins de Hong Kong et de Macao ont obtenu des certificats pour travailler dans la zone.

« Le nouveau modèle mobilisera Macao pour qu'il participe au développement d'Hengqin, a déclaré Wang Fuqiang, du China Center for International Economic Exchange. Il créera également un environnement intégré plus adapté aux entreprises de Macao et plus favorable aux résidents de Macao. »

De plus, le plan pour Hengqin prévoit que la priorité sera accordée à la santé, à des finances modernes, à la haute technologie, aux expositions et au commerce, ainsi qu'aux industries culturelles et sportives. Les industries et les entreprises admissibles dans la zone sont assujetties à un taux d'imposition réduit de 15 % sur l'impôt sur le revenu des entreprises.

« La zone de coopération maintiendra le caractère distinctif de Macao par le développement de ses industries particulières comme la médecine traditionnelle chinoise, le tourisme et les congrès », a déclaré Guo Wanda, vice-président directeur du China Development Institute. Il vise à diversifier l'économie de Macao qui, jusqu'à récemment, dépendait trop de l'industrie du jeu et était vulnérable aux risques externes. »

Guo Wanda a souligné que les universités de Macao et les laboratoires clés de l'État mènent des recherches dans des domaines tels que les circuits intégrés, les nouveaux matériaux et la biomédecine.

« Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'industries concurrentielles à Macao, l'initiative donnera un coup de pouce pour la recherche en science et technologie et la fabrication de pointe grâce à la coopération avec d'autres villes de la Grande région estuarienne de Guangdong-Hong Kong-Macao, a déclaré M. Guo.

Expansion de Qianhai pour s'attaquer aux problèmes économiques de Hong Kong

Selon le plan pour Qianhai, la zone de coopération Shenzhen-Hong Kong sera élargie, passant de 14,92 km² à 120,56 km², soit huit fois sa taille actuelle. Il s'agit d'une occasion pour Hong Kong de s'attaquer à certains problèmes économiques attribués à l'espace limité.

Les statistiques montrent qu'au total, 11 500 entreprises de Hong Kong ont investi dans Qianhai, une région située à Shenzhen, voisine de Hong Kong, et 22,6 milliards de dollars américains d'investissements de Hong Kong ont été dépensés à Qianhai à ce jour.

« Un grand nombre de fournisseurs de services modernes de Hong Kong sont entrés sur le marché chinois par l'entremise du Qianhai, mais leurs besoins sont loin d'être satisfaits », a déclaré Cong Liang, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme. « L'expansion de Qianhai offre non seulement plus d'espace, mais engage encore plus de catégories d'industries, ce qui mettra pleinement en œuvre la supériorité de Hong Kong. »

Qin Weizhong, maire de Shenzhen, a ajouté que la ville garantirait que le tiers des terres industrielles nouvellement transférées seront utilisées pour répondre à la demande des entreprises financées par Hong Kong.

« Ces plans nous démontrent que le gouvernement central se soucie du développement de Hong Kong et de Macao », a déclaré Allan Zeman, président de LanKwai Fong Group, une entreprise établie à Hong Kong qui œuvre dans divers secteurs.

« Ces plans stimuleront l'économie du Guangdong, de Hong Kong et de Macao et offriront plus de possibilités d'emploi aux jeunes. Il est temps de resserrer les liens entre Hong Kong, Macao et d'autres villes de la Grande région estuarienne », a-t-il déclaré.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629379/1.jpg

SOURCE Nanfang Media Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jasmine Yin, [email protected]