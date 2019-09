Rapport de la TD : Les Canadiens et Canadiennes adoptent l'IA, mais veulent comprendre son utilisation

Un nouveau rapport révèle que la majorité (72 %) de la population du Canada est à l'aise avec l'IA si cela signifie qu'elle recevra de meilleurs services, mais 68 % s'inquiètent de ne pas comprendre assez bien la technologie pour en connaître les risques

Des experts du secteur des services bancaires, de la technologie financière, de la technologie, des milieux universitaire et public et d'organismes à but non lucratif discutent de l'utilisation responsable de l'IA

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Un nouveau sondage du Groupe Banque TD (TD) révèle que la majorité (72 %) de la population du Canada est à l'aise que les entreprises utilisent l'intelligence artificielle (IA) si elle permet de leur offrir des services améliorés et plus personnalisés, mais 68 % avouent ne pas comprendre assez bien la technologie pour en connaître les risques.

« La confiance que nous accordent nos clients est au cœur de notre philosophie d'innovation, peu importe le type de technologie que nous explorons, affirme Michael Rhodes, chef de groupe, Innovation, Technologie et Services communs à la TD. Compte tenu de l'adoption de plus en plus répandue de l'IA dans le secteur des services financiers, nous croyons que le moment est idéal pour faire progresser une discussion sectorielle qui va au-delà des principes pour créer de façon responsable des services de calibre mondial pour les Canadiens et les Canadiennes. Nous voyons le présent rapport comme un pas important en ce sens. »

Quand on demande aux Canadiens et aux Canadiennes leur opinion sur les aspects importants dont les entreprises doivent tenir compte dans leur utilisation de l'IA, ils répondent ceci : que les clients puissent contrôler les façons dont leurs données sont utilisées (70 %), que les entreprises fassent preuve de transparence sur les façons dont elles utilisent la technologie (55 %) et que les décisions prises au moyen de l'IA soient faciles à expliquer et à comprendre (28 %).

En plus de demander aux Canadiens et aux Canadiennes ce qu'ils pensent de l'IA, la TD a récemment demandé à un groupe représentatif d'experts de participer à une table ronde pour mieux comprendre les risques associés à l'IA dans le contexte des services financiers. La TD a présenté les résultats dans un rapport intitulé L'IA responsable et les services financiers, publié aujourd'hui dans le cadre d'un événement du Economic Club of Canada.

La population et les experts s'entendent : l'IA présente à la fois des occasions et des risques

Malgré sa connaissance de la technologie, une vaste majorité (77 %) de la population s'inquiète des risques que pose l'IA pour la société, tandis que la même proportion de gens trouve que l'IA progresse trop rapidement pour que l'on puisse vraiment comprendre les risques potentiels.

Alors que les institutions financières adoptent de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience client, la TD croit que le secteur des services financiers doit se mobiliser pour continuer à développer des pratiques gagnantes concrètes pour l'utilisation responsable de l'IA.

« De toute évidence, les Canadiens et Canadiennes reconnaissent la valeur de l'IA et des outils numériques, et ils veulent que leur banque suive le rythme de l'innovation, mais ils veulent aussi mieux comprendre la technologie et l'utilisation qui en est faite, explique Michael Rhodes. Nous voulons nous assurer que nous développons et soutenons une approche à l'IA qui priorise toujours la confiance des consommateurs. »

Reconnaître le danger des biais dans l'IA

La population canadienne et les experts s'entendent pour dire que les biais sont une menace pour le succès futur de l'IA. Le sondage révèle qu'une majorité (59 %) croit que le manque de diversité parmi les gens qui travaillent dans l'IA pourrait mener à des biais dans les technologies développées. Les experts ayant participé à la table ronde abondent dans le même sens : ils ont examiné les risques de biais dans les données alors que les entreprises cherchent à doter leurs machines de toute l'information dont elles ont besoin pour faire des recommandations ou offrir des services personnalisés aux clients.

Le rapport L'IA responsable et les services financiers cible les aspects ci-dessous pour les institutions financières qui s'intéressent à l'évolution future de cette technologie:

Explicabilité : comment les experts de l'IA et les dirigeants d'entreprise doivent aborder les limites inhérentes à la technologie en ce qui a trait à la capacité d'expliquer comment les modèles d'IA arrivent à des conclusions.

Biais : neutraliser les biais et réexaminer les concepts de transparence, d'équité et de responsabilité dans un monde qui serait guidé par l'IA.

Diversité : promouvoir le rôle que doivent jouer la diversité et l'inclusion à toutes les étapes de l'adoption de l'IA, des dirigeants d'entreprise aux équipes qui bâtissent les modèles d'IA, en passant par les données sur lesquelles reposent les decisions.

« L'IA change non seulement la façon dont les Canadiens et Canadiennes interagissent avec la technologie, mais aussi leurs attentes quant à la personnalisation et à la réactivité des services qu'ils reçoivent, y compris ceux du secteur des services financiers, explique Tomi Poutanen, chef, Intelligence artificielle de la TD et cofondateur de Layer 6. Les experts à qui nous avons parlé ne font pas qu'amorcer une conversation importante sur l'évolution de l'IA, ils préparent le terrain pour que l'ensemble des Canadiens et Canadiennes en bénéficient. »

---

À propos du sondage

Environics Research Group a mené un sondage quantitatif en ligne auprès de 1 200 adultes au Canada dont les résultats sont inclus dans le rapport. Le sondage a été effectué du 17 au 25 mai 2019.

