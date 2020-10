Rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - Le gouvernement du Québec accepte la demande de report au 30 avril 2021

QUÉBEC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, accepte la demande formulée au gouvernement par la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, madame Régine Laurent, quant à un délai pour le dépôt du rapport.

Ainsi, la Commission aura jusqu'au 30 avril 2021 pour soumettre son rapport et ses recommandations au gouvernement. Rappelons qu'un rapport comprenant des constats, une analyse et des recommandations devait être remis au gouvernement dix-huit mois suivant la mise sur pied de la Commission, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

Notons que la Commission s'engage toutefois à déposer des orientations au plus tard le 30 novembre 2020.

Considérant l'importance et la complexité du mandat, exacerbées par les circonstances exceptionnelles de la pandémie et les nombreux défis organisationnels engendrés, la Commission estime qu'une période supplémentaire de cinq mois est nécessaire pour terminer l'analyse de la preuve, produire un rapport et formuler des recommandations sur l'ensemble des éléments du mandat confié par le gouvernement.

« Nous accueillons favorablement la demande de report de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Ces travaux sont d'une grande importance et les commissaires ont toute ma confiance. Nous prendrons connaissance des orientations préliminaires déposées d'ici la fin novembre 2020. La sécurité et le bien-être de nos enfants sont des valeurs fondamentales, et le rapport final et les recommandations de la Commission nous permettront d'orienter nos efforts afin que chaque enfant puisse évoluer dans un environnement sécuritaire et propice à son développement. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Rappelons que la sécurité et le bien-être des enfants sont au centre des priorités et que le gouvernement agit déjà sur plusieurs fronts afin de rehausser la qualité et l'accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille.

Parmi les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les services de protection de la jeunesse au cours de la dernière année, notons qu'une somme de 47 M$ a été injectée pour contribuer à éliminer les listes d'attente, en plus d'un montant de 18 M$ visant à renforcer le mentorat et le soutien clinique aux équipes. À cela s'ajoute un investissement majeur supplémentaire de 90 M$ pour les services aux jeunes en difficulté et leur famille, annoncé le 1 er juillet 2020.

juillet 2020. Les efforts s'inscrivent d'ailleurs en cohérence avec les recommandACTIONS qui ont été formulées au ministère de la Santé et des Services sociaux et au ministère de la Famille en décembre 2019 par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

