Rapport de la Commissaire à la santé et au bien-être sur les soins à domicile - OFFRONS LE CHOIX DE VIEILLIR À LA MAISON LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - L'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) réagit à la publication du plus récent rapport de la Commissaire à la santé et au bien-être portant sur les soins à domicile. Chaque jour, les entreprises de soins à domicile interagissent avec des proches aidants qui témoignent du temps d'attente trop élevé pour obtenir des services.

Avec la demande croissante au fil des prochaines années, les soins à domicile se positionnent comme la seule solution viable permettant à l'ensemble des Québécois de vieillir le plus longtemps chez eux. De l'aveu même de la Commissaire, pour faire face aux nombreux défis à venir, il faudra la collaboration de l'ensemble des acteurs du système, tant du secteur public que privé, pour satisfaire aux exigences et aux besoins en matière de soins à domicile.

Les partenariats entre le gouvernement et les entreprises de soins à domicile ont réussi lorsqu'il y avait un contrôle de qualité adéquat. En Ontario, par exemple, on exige des qualifications cliniques, des systèmes informatiques robustes, des contrôles de confidentialité et de la gestion des événements à risque. Il est également nécessaire de procéder à des évaluations régulières de la qualité des services offerts.

« Nous sommes prêts à collaborer avec Santé Québec et la ministre Sonia Bélanger pour définir un processus d'évaluation et élaborer ensemble des objectifs SMART qui garantiront la qualité des services et la compétence des professionnels impliqués. », a déclaré la porte-parole de l'ASDQ, Mme Alison Green.

On ne peut que se réjouir et espérer que les pistes proposées par la Commissaire trouveront échos aux oreilles du ministère de la Santé. Pensons simplement à celle-ci :

Nous devons mieux informer et soutenir la population.

Les règles d'accès aux services de soutien à domicile et à leur financement devraient être simplifiées et uniformisées.

Il faut élaborer un mécanisme de surveillance de la qualité.

La collaboration entre les secteurs publics et privés doit être encouragée.

L'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) rassemble des entreprises de soutien à domicile qui souhaitent collaborer avec le réseau public afin de soutenir le virage vers le soutien à domicile.

