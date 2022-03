RAPPORT DE L'OCDE COMMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC : UNE 5E TENTATIVE DÉPLORABLE D'ASSIMILER LES OSBL À DES LOBBYISTES

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Plusieurs organisations membres de la Coalition Mon OSBL n'est pas un lobby assisteront ce jeudi 17 mars de 11h à midi à la présentation du rapport Poursuivre le développement d'une culture de transparence et d'intégrité des activités de lobbying au Québec de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les membres de la Coalition Mon OSBL n'est pas un lobby s'attendent à y retrouver les propositions que le Commissaire promeut depuis plusieurs années, malgré qu'elles aient été systématiquement rejetées. « Nous pressentons que nos oppositions auront été ignorées par l'OCDE et qu'elle n'aura pas tenu compte du contexte québécois, alors qu'elle s'y est engagée. Il est prévisible que le Commissaire utilisera ce rapport pour tenter, pour la 5e fois, d'inclure des OSBL dans la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, alors que ce n'est pas son objectif » soulève Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, l'organisation ayant suscité la création de la coalition.

Les membres de la Coalition procéderont prochainement à l'analyse approfondie du rapport, afin de faire entendre leurs voix, notamment dans l'objectif de protéger le droit d'association et de continuer d'être des lieux d'expression de citoyenneté de la population.

Quelques organisations membres de la Coalition assisteront à la présentation du rapport et seront disponibles pour répondre aux journalistes. Entre autres, seront présentes :

Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal : Jean-

François Plouffe, chargé de dossiers et de communication

François Plouffe, chargé de dossiers et de communication Association pour la santé publique du Québec : Thomas Bastien , directeur général

, directeur général Coalition québécoise pour le contrôle du tabac : Flory Doucas, co-directrice

Conseil québécois du loisir : Pierre-Paul Leduc , président

, président Institut du nouveau monde : Julie Caron-Malenfant , directrice-générale

, directrice-générale Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles : Mercédez

Roberge, coordonnatrice

Roberge, coordonnatrice Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam) : Roch Laflamme , porte-

parole

À propos de la Coalition Mon OSBL n'est pas un lobby

Depuis 2014, la Coalition Mon OSBL n'est pas un lobby rassemble une centaine d'OSBL. En 2018 elle a notamment obtenu l'abandon du projet de loi 56, qui aurait grandement nuit aux OSBL québécois.

SOURCE Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514-805-3715, [email protected]