Rapport de l'inspectrice du BIG - La Ville n'a pas à questionner les profits de Ricova International, une entreprise distincte

BROSSARD, QC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - « Ricova n'a jamais floué la ville de Montréal » déclare le président-directeur général de Ricova, Dominic Colubriale. En fait, la Ville n'a jamais fait autant d'argent, grâce au recyclage, que ces 14 derniers mois où Ricova lui a reversé 5,8 millions de dollars.

Ricova International agit, depuis sa création en 2001, en tant qu'acheteur et revendeur. Depuis 20 ans, Ricova International achète la matière de nombreux centres de tri du Québec, dont les centres de Lachine et de Saint-Michel. Ricova International trouve ensuite des acheteurs à qui elle vend les matières, toutes sources confondues, créant ainsi de la valeur dans l'économie circulaire mondiale.

« Ce modèle d'affaires n'a d'ailleurs jamais posé de problème à la Ville puisque durant les vingt années précédant la reprise des exploitations des centres de tri montréalais par Ricova, Montréal n'a jamais remis en question les profits que faisait Ricova International lors de la revente », souligne Dominic Colubriale.

En tout temps, Ricova a fait bénéficier la Ville des meilleurs prix du marché, comme le prouve clairement le rapport juricomptable de KPMG. « Les prix auxquels les matériaux ont été vendus à Ricova International favorisent la Ville de Montréal », rappelle Dominic Colubriale. « De plus, le contrat d'exploitation des centres de tri de Lachine et Saint-Michel a permis à la Ville et ses citoyens d'économiser plusieurs millions de dollars comparativement aux contractants précédents. » Ricova International fait par ailleurs preuve d'agilité en appliquant les principes de just-in-time (Lean).

Les accusations du rapport du BIG démontrent la mécompréhension du fonctionnement de la chaîne de valeur du recyclage. Les centres de tri ne sont pas équipés pour mettre en place un réseau international de valorisation des matières triées, ce qui nécessite des infrastructures et documentations complexes. En ce sens, Ricova International a toujours été un partenaire constant et fiable, mais surtout, elle a toujours offert les meilleurs prix aux centres de tri, comparativement aux deux seules autres entreprises québécoises qui offrent les mêmes services.

« Dans la mesure où Ricova RSC et Ricova Lachine ont respecté les contrats à la lettre, la Ville n'a pas à questionner les profits que fait Ricova International, une entité tout à fait distincte des centres de tri », soutient Dominic Colubriale. « Est-ce que la Ville questionne le prix qu'obtient Nespresso lorsqu'elle revend l'aluminium des dosettes de café? »

Ricova souhaite continuer à servir les citoyens de la Ville de Montréal et rappelle que Ricova RSC et Ricova Lachine étaient les seules entreprises disposées et capables de reprendre le chaos laissé par le contractant précédent.

« La Ville nous reproche un manque de transparence, mais après deux ans d'opération des centres de tri montréalais, malgré nos nombreuses demandes, il n'a jamais été possible de rencontrer les élus pour s'asseoir ensemble et répondre à leurs préoccupations! » déplore Dominic Colubriale.

Ricova œuvre dans le domaine du transport et de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Ricova procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

