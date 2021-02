Rapport de l'enquête administrative sur le Manoir Liverpool - Déclaration de monsieur Daniel Paré

QUÉBEC, le 6 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la diffusion de la synthèse du rapport de l'enquête administrative concernant le Manoir Liverpool par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, le PDG de l'établissement, actuellement venu prêter main-forte au ministère de la Santé et des Services sociaux comme directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, monsieur Daniel Paré, émet la déclaration suivante :

« La situation mise en lumière grâce à l'enquête administrative du CISSS concernant le Manoir Liverpool est totalement inacceptable et extrêmement triste. Comme PDG du CISSS, j'ai moi-même demandé une enquête sur le Manoir Liverpool lorsque j'ai eu vent que des pratiques malveillantes étaient en place dans cette résidence. Bien que le CISSS ne soit pas l'exploitant de cette résidence, il se devait d'agir pour la santé et le mieux-être des usagers et des résidents. Dès le début de l'enquête, je me suis assuré que le CISSS cesse les admissions de nouveaux patients et fasse une révision complète de tous les résidents afin de replacer les usagers les plus vulnérables dans d'autres ressources. De plus, une équipe de vigie a été mise sur pied afin de visiter régulièrement la résidence pour s'assurer de la qualité des services.

Diverses mesures existent pour qu'un établissement soit informé qu'une résidence privée rencontre les normes de qualité acceptables. Or, au courant des dernières années, tant les visites du CISSS auprès du Manoir Liverpool, que les visites ministérielles, les rapports d'Agrément Canada et les informations en provenance du commissaire aux plaintes n'ont permis de relever que des lacunes qui ont trait à la qualité des soins et des services et pour lesquelles le CISSS a soutenu le Manoir. Malheureusement, en aucun cas, cette vigie n'a permis de déceler la maltraitance qui avait cours au Manoir Liverpool.

Comme PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, j'ai toujours pris mes responsabilités. Au cours des dernières années, je n'ai jamais hésité à fermer des résidences (ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés) lorsque la qualité des soins n'était pas au rendez-vous. Si j'avais eu le moindre doute que des pratiques malveillantes étaient en cours au Manoir Liverpool, j'aurais agi plus tôt. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire d'améliorer les processus d'encadrement des plaintes au CISSS de Chaudière-Appalaches. Malgré cette situation, j'encourage les familles, les résidents et les professionnels de la santé à dénoncer auprès de leur établissement toutes les situations inacceptables. Nous devons être plus vigilants pour que des situations comme celles-ci ne se reproduisent plus ».

Veuillez noter que monsieur Daniel Paré continue de se concentrer pleinement sur son rôle de directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

