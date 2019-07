Rapport de GLC Groupe de gestion d'actifs sur les perspectives de mi-année : les investisseurs sont invités à adopter une position neutre avec un penchant pour les actions canadiennes

LONDON, ON, le 16 juill. 2019 /CNW/ - GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC) a publié son rapport Perspectives des marchés financiers de mi-année 2019, qui examine les occasions de marché et les attentes pour la seconde moitié de l'année.

Le rapport présente les perspectives économiques les plus récentes et les dernières prévisions sur les marchés. Il fournit notamment des aperçus régionaux pour les actions canadiennes, américaines et internationales, ainsi que des aperçus sectoriels pour les obligations d'État et les obligations de sociétés de la catégorie investissement et à rendement élevé du marché canadien des titres à revenu fixe.

Dans le rapport, GLC recommande aux investisseurs de prendre les mesures nécessaires pour revenir à des positions neutres en matière d'actions et de titres à revenu fixe pour composer avec les risques actuels, tout en rajustant les pondérations à l'intérieur de ces catégories d'actif afin de saisir les occasions relatives permettant de bonifier les rendements.

« À notre avis, l'élan positif de l'économie mondiale lui permettra de tourner la page sur l'actuel ralentissement planétaire d'ici deux à quatre trimestres, commente Brent Joyce, chef des stratégies de placement de GLC. Ce qui nous préoccupe, ce sont les brusques poussées du côté des actions, des marchandises et des obligations. Il devient alors difficile de justifier un scénario de type "marché haussier généralisé". Nous estimons qu'il y a lieu de maintenir une composition de l'actif équilibrée et diversifiée qui comporte à la fois des actions et des titres à revenu fixe pour naviguer entre les écueils soulevés par notre horizon de prévision. »

Voici quelques faits saillants du rapport :

Titres à revenu fixe : Les rendements obligataires ont à ce point reculé que tout rendement supplémentaire à venir sera modeste. Les titres à revenu fixe demeurent un choix intéressant comme outil d'atténuation du risque. GLC recommande une pondération neutre. Son scénario de référence s'appuie sur de petites hausses pour les rendements obligataires : GLC prévoit un rendement total additionnel de 0,5 pour cent pour le marché obligataire d'ici la fin de 2019.

Actions : GLC préconise des répartitions géographiques et sectorielles diversifiées et de bonne ampleur avec une légère surpondération en actions canadiennes. La société recommande une position neutre en actions des États-Unis et de l'EAEO, et une pondération allant de faible à neutre en titres des marchés émergents.

Pour lire le rapport complet, visitez le site groupeglc.com.

