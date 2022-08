Rapport de consultation publique PPU de l'écoquartier Lachine-Est

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) rend public aujourd'hui son rapport portant sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) de l'écoquartier Lachine-Est. La version intégrale du rapport et la documentation de la consultation se trouvent sur le site de l'OCPM au https://ocpm.qc.ca/fr/PPU-lachine-est. La vision et les orientations proposées dans le PPU pour la transformation de ce territoire sont, dans l'ensemble, reçues de façon favorable par les personnes qui se sont exprimées et par la commission responsable de la consultation. Celle-ci formule 15 recommandations pour bonifier le PPU et en recommande l'adoption.

Le projet élaboré par l'arrondissement de Lachine et la Ville de Montréal consiste à transformer l'ancien centre industriel de Lachine-Est en un écoquartier. Situé entre le canal Lachine au sud et la rue Victoria au nord, le secteur s'étend jusqu'à la 6e avenue à l'ouest et à l'axe ferroviaire du Canadien Pacifique à l'est. Le site a été occupé durant plus d'un siècle par de grands complexes industriels, dont celui de la Dominion Bridge, à l'origine de structures et d'ouvrages d'art remarquables. La plupart de ces compagnies ont mis un terme à leurs activités, mais plusieurs constructions sont toujours en place et font partie du patrimoine industriel du secteur.

L'intention est maintenant d'en faire un nouveau quartier vert, sain, résilient, inclusif, qui célèbre l'héritage industriel du secteur. Requalifié, il comprendrait environ 7400 logements, un pôle civique composé d'un vaste espace public d'environ 8000 m2, d'une école primaire et d'un centre sportif et communautaire. Sont également prévus un pôle d'emploi, des commerces de proximité et des espaces verts.

La consultation a suscité beaucoup d'intérêt, en ligne et en présentiel. Plus de 450 personnes ont répondu au questionnaire d'introduction ou aux questions thématiques sur le site de l'OCPM. 726 personnes ont visionné les séances de l'OCPM en direct ou en différé, 35 mémoires ont été déposés et 18 personnes se sont exprimées lors des séances d'audition des opinions tenues à Lachine.

Dans son rapport, la commission précise toutefois que : « […] deux dimensions de l'énoncé de vision méritent d'être précisées : l'intégration du secteur au reste du territoire montréalais, et la mobilité collective sobre en carbone. Il s'agit là de dimensions transversales qui ont été constamment rappelées ou mises en relief durant la consultation et que l'énoncé de vision devrait davantage refléter. »

Les préoccupations soulevées et les attentes exprimées au cours de la consultation demeurent nombreuses note la commission. Elles sont principalement associées aux enjeux liés à la densité, aux hauteurs permises, aux connexions aux quartiers avoisinants, à la cohabitation des usages, au patrimoine bâti et au transport collectif.

La commission recommande finalement de clarifier les modalités de suivi et de collaboration avec les Lachinois pour un projet d'une telle envergure.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de L'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

