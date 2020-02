Rapport de consultation 2019 : un grand virage s'amorce pour le Collège des médecins du Québec

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Collège des médecins du Québec annonce qu'il amorce un virage majeur à la suite des constats tirés du rapport de consultation rendu public aujourd'hui. Cet exercice qu'il a mené sous la gouverne de son président, le Dr Mauril Gaudreault, au cours de la dernière année et auquel trois mille personnes ont participé avait comme objectif de comprendre comment le public et les médecins perçoivent le Collège.

Bien que les répondants considèrent que l'ordre professionnel protège bien le public et assure adéquatement la qualité de la pratique médicale au Québec, les conclusions de ce rapport démontrent que le Collège des médecins doit mieux répondre aux attentes de la population et de ses membres, notamment en matière de communication, de traitement des plaintes et de collaboration interprofessionnelle.

En réponse à ces constats, le Collège a entrepris une démarche de planification stratégique afin de mieux remplir son mandat de protection du public. « Dès mon arrivée à la présidence, je me suis engagé à ce que le Collège se rapproche de la population et à ouvrir le dialogue avec elle. Le rapport que je dévoile aujourd'hui est non complaisant et fidèle à ce que j'ai entendu en consultation. Il pose des constats sévères sur notre organisation que je prends au sérieux », a affirmé le Dr Mauril Gaudreault. « Ce rapport ne sera pas tabletté. L'année 2019 a été celle de la consultation; l'année 2020 est celle de l'action. »

Pour en savoir davantage

À propos du Collège des médecins du Québec

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa mission : une médecine de qualité au service du public.

SOURCE Collège des médecins du Québec

Renseignements: Leslie Labranche, Relationniste de presse, Collège des médecins du Québec, Ligne médias : 514 933-4179, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.cmq.org/