NEW YORK, 1 septembre 2021 /CNW/ - Malgré les déclarations de progrès, les actions des entreprises et la performance quant aux objectifs de développement durable (ODD) ne sont pas assez stratégiques ou audacieux pour atteindre ces objectifs d'ici 2030, comme l'indique un rapport publié aujourd'hui par B Lab, un réseau mondial d'organisations qui transforment le système économique mondial.

Ce rapport examine les données d'utilisation de plus de 1 700 entreprises qui ont utilisé la solution de gestion de l'impact, SDG Action Manager, de B Lab, pour faire progresser les ODD.

« Le Programme 2030 est ambitieux, mais nécessaire à la réalisation d'un système économique qui profite à l'ensemble de la population, des collectivités et de la planète », a déclaré Dan Osusky, chef, Normes et perspectives, B Lab. Nous espérons que ce rapport pourra fournir la preuve des mesures concrètes que prennent les entreprises à l'égard des ODD, de l'orientation d'une action commerciale ciblée sur les aspects les plus percutants d'une entreprise - son modèle d'affaires, les efforts de la chaîne d'approvisionnement et de l'action collective - et le signal de la nécessité d'une action individuelle accrue et d'un virage plus large vers un système économique qui profite à tous les intervenants. »

Les perspectives touchent ce qui suit :

Quand on examine le pourcentage de points gagnés en fonction de chaque aspect d'une entreprise, on constate que les entreprises ont obtenu un meilleur rendement en ce qui a trait à leurs activités internes (41 %) que par rapport à leur modèle d'affaires (32 %), leur chaîne d'approvisionnement (30 %) ou leurs efforts d'action collective (29 %).

Parmi les objectifs d'amélioration les plus fréquemment établis pour tous les ODD, figure le fait qu'une entreprise doit modifier fondamentalement sa propre structure de gouvernance pour exiger que les intervenants soient pris en compte dans les prises de décisions.

Ce rapport a été élaboré grâce au généreux soutien financier de la Generation Foundation, d'Emmanuel Faber, du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Fondation Robert Wood Johnson.

Version complète disponible ici.

À propos de B Lab : B Lab transforme l'économie mondiale au profit de l'ensemble de la population, des collectivités et de la planète. Chef de file du changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques, des outils et des programmes pour les entreprises, et nous accordons la certification à des entreprises -- connues sous le nom de B Corps -- qui montrent la voie. À ce jour, notre collectivité compte 280 000 travailleurs dans plus de 4 000 B Corps répartis dans 77 pays et 153 industries, et plus de 150 000 entreprises gèrent leur impact avec l'outil d'évaluation d'impact B et SDG Action Manager. Pour en savoir plus et vous joindre au mouvement, visitez www.bcorporation.net.

