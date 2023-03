Rapport d'impôt unique - La CAQ abandonne un important engagement nationaliste

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Pour simplifier la vie des Québécois et Québécoises et pour réduire la bureaucratie ainsi que les coûts qui lui sont associés, le Parti Québécois, par la voix du député de Camille-Laurin et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, a déposé ce matin une motion réclamant aux gouvernements du Québec et du Canada la mise en place d'un rapport d'impôt unique et prérempli, qui serait géré par Revenu Québec. Cette motion fut aussitôt rejetée par le gouvernement.

La CAQ a refusé d'appuyer aujourd'hui une motion du Parti Québécois demandant au gouvernement de relancer les discussions pour la mise en place d'un rapport d'impôt unique, géré par le Québec. Une motion très similaire avait pourtant été adoptée par le gouvernement Couillard en 2018. Cette proposition faisait aussi partie du programme caquiste depuis 2015.

Les illusions de la CAQ en matière d'autonomie du Québec sont maintenant dissipées. Le choix que nous propose le gouvernement pour l'avenir est simple : s'en remettre à l'inertie et au statu quo canadien.

Nous comprenons du refus de la CAQ qu'elle ne veut plus poser de gestes concrets pour instaurer un rapport d'impôt unique. Ce que déplore ardemment le Parti Québécois. Rappelons qu'un sondage Léger de 2019 démontre que 65% des Québécois sont en faveur de l'implantation d'un rapport d'impôt unique au Québec.

Texte de la motion :

« Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral la mise en place d'un rapport d'impôt unique et prérempli, transmis à Revenu Québec, pour tous les contribuables québécois, et ce, tout en préservant l'autonomie fiscale du Québec.»

« Nous comprenons du refus de la CAQ qu'elle ne veut plus poser de gestes concrets pour instaurer un rapport d'impôt unique. Elle s'en remet maintenant au temps et à l'inertie pour soit faire avancer le dossier, ou le remiser sur les tablettes, comme tant d'autres « gros gains » que la CAQ avait fait miroiter aux Québécois. La motion demandait sans doute un geste trop concret de la part du gouvernement caquiste, qui avait pourtant promis des gestes forts et des résultats aux Québécois face à Ottawa dans leur programme adopté en 2015 », a déclaré le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

« Après les transferts en santé, les pouvoirs en immigration et tant d'autres, comme l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser et le rapatriement d'un point d'impôt du fédéral, les Québécois ont au moins l'heure juste : les illusions de la CAQ en matière d'autonomie du Québec sont maintenant dissipées. Le choix que l'avenir nous propose est simple : s'en remettre à l'inertie et le statu quo canadien offert par la CAQ, ou la pleine et entière indépendance pour nos choix, nos priorités ainsi que pour la protection de notre langue », a conclu M.Bérubé.

