Rapport d'étape de la Protectrice du citoyen sur les CHSLD - Personnes vulnérables mortes de faim et de soif : l'Ordre des diététistes du Québec est horrifié

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le rapport d'étape de la Protectrice du citoyen sur la gestion gouvernementale de la crise liée à la COVID-19 dans les CHSLD est éprouvant à lire : des citoyens vulnérables n'ont pas reçu les soins de base de première nécessité, notamment dans l'aide à l'alimentation et à l'hydratation. Une situation inacceptable et choquante qui témoigne d'un échec collectif, dénonce l'Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ).

« L'OPDQ est là pour sonner l'alarme, pour protéger nos aînés et le public, quand il y a des manquements dans l'accès à des soins nutritionnels. Actuellement, le niveau d'alerte est au maximum. La pénurie de personnel décriée par la protectrice des citoyens touche gravement les diététistes-nutritionnistes, ce qui affecte la qualité des soins essentiels offerts aux résidents. « Comment peut-on croire que les aînés vont recevoir une évaluation nutritionnelle et un suivi adéquat lorsqu'une seule professionnelle a à sa charge 200, 400, voire 600 patients? », demande Paule Bernier, présidente de l'OPDQ.

Les premiers constats émis dans le rapport d'étape sont clairs : plus de la moitié des répondants ont souligné, des lacunes dans les soins de base et de soutien, dont la réduction du temps d'aide aux repas et le manque de temps pour distribuer de l'eau aux résidents. « En CHSLD, une alimentation convenable, donnée au bon moment pour le patient, est primordiale, encore plus en temps de pandémie. La nutrition est la base de la vie, ce n'est pas un luxe. On parle de manger et de boire! », ajoute Mme Bernier.

La nutrition, condition déterminante dans la survie des patients

À leur arrivée en CHSLD, un patient sur deux souffre de dénutrition. « Ils ne sont tout simplement pas dépistés, ni même soignés. C'est inacceptable : sans l'énergie nécessaire donnée par une alimentation adéquate, il est impossible pour le corps de lutter contre des troubles graves comme la COVID-19 », affirme Mme Bernier. « Une évaluation et un suivi par une nutritionniste clinicienne est une condition essentielle dans la guérison et la réhabilitation des patients », conclut-elle.

Les diététistes-nutritionnistes font partie de la ligne de front, dans la lutte actuelle contre la pandémie. Elles sont aux soins intensifs, avec des patients qui ont testé positifs à la COVID-19, qui sont intubés ou encore, dans les hôpitaux et dans les CHSLD. « Je tiens à remercier et à souligner le grand courage ceux et celles qui étaient au front, durant la première vague. Les circonstances de travail et le contexte pandémique rendaient la situation extrêmement difficile », ajoute Mme Bernier.

Des solutions à portée de main

L'accès à des services nutritionnels en CHSLD est famélique et les professionnelles qui y œuvrent sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins. Il est primordial de protéger les aînés adéquatement. « Les ministres Dubé et Blais peuvent compter sur nous, dans le développement des solutions qui seront mises en place. Ils ont notre pleine et entière collaboration. Le Québec ne doit plus manquer à son devoir d'assurer le bien-être des personnes les plus vulnérables », conclut-elle.

À propos de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec

L'Ordre professionnel des diététistes du Québec a pour mission d'assurer la protection du public dans le domaine de la nutrition. Sa vision est de faire de la profession de diététiste/nutritionniste la référence incontournable en matière de nutrition au Québec. L'Ordre compte 3200 membres œuvrant principalement en milieu clinique, mais également en santé publique, en gestion des services alimentaires, en enseignement et recherche, en communications et dans le domaine agroalimentaire/biopharmaceutique.

SOURCE Ordre professionnel des diététistes du Québec

Renseignements: Source : Mélanie Champagne, Directrice des communications et affaires publiques, OPDQ, Cellulaire : 514 651-1470 ; Renseignements médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère, H+K Stratégies, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514 435-7208