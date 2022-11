Rapport d'enquête sur les résidences Floralies - Des actions pour améliorer la qualité des soins et des services offerts dans les milieux de vie pour personnes aînées

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse concernant la qualité des soins et services offerts dans les milieux de vie, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a fait le point sur la situation dans les Résidences Les Floralies et sur les correctifs à mettre en place pour s'assurer de la sécurité de tous les résidents au sein de tous les milieux de vie pour personnes aînées.

Notons que, par rapport à la situation des Résidences Les Floralies, le gouvernement a nommé, le 18 août 2022, monsieur Michel Delamarre pour enquêter sur la situation et émettre des recommandations afin d'offrir aux résidents un milieu de vie sécuritaire et de qualité. Ce rapport met en lumière de graves dysfonctionnements qui ne correspondent pas à la vision de la Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée ainsi qu'à la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité au Québec.

Par ailleurs, 21 recommandations sont émises, dans ce rapport, pour améliorer la qualité de vie des résidents. La ministre prend acte de ce rapport et rappelle que plusieurs actions sont déjà en cours ou seront à mettre en œuvre pour s'assurer de la sécurité et de l'amélioration de la qualité des services pour tous les résidents des différents milieux de vie au Québec, y compris ceux des Résidences Les Floralies.

Mesures déjà en cours et à mettre en œuvre

Pour contenir la situation au sein des Résidences Floralies et des autres milieux de vie, le Ministère mettra en place les mesures suivantes, dont plusieurs qui sont déjà en cours de déploiement. Il s'agit :

du recours à une administration provisoire de 180 jours pour le CHSLD et de 120 jours pour les RI/RPA.

du recrutement d'une vingtaine d'inspecteurs pour accroître les visites et les inspections non annoncées dans les RPA et de l'harmonisation des critères lors des inspections à l'échelle du Québec.

de créer des canaux de communication entre les CIUSSS et CISSS qui ont un achat de places dans une même résidence pour en assurer la coordination.

de conventionner plus rapidement une vingtaine de CHSLD privés dans la prochaine année.

d'un groupe de contrôle national chargé d'établir un portrait complet de la qualité dans les différents milieux de vie.

du recrutement de deux conseillers-cadres dans chaque établissement chargé d'implanter les bonnes pratiques et de veiller au respect des plus hauts standards de soins aux résidents des établissements sur leur territoire.

de rendre obligatoire l'utilisation du modèle national d'entente type d'achats de place pour tous les CISSS et CIUSSS.

« La situation dans certains de nos milieux de vie est inacceptable et elle requiert toute notre attention. J'ai demandé un suivi très régulier de la situation à tous les responsables des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, en particulier auprès des CHLSD privés qui relèvent de leur responsabilité territoriale. Ce que l'on a vu aux Floralies, ce ne sont pas les soins que nos aînés méritent. Je vais m'assurer d'un suivi de toutes les mesures en cours de déploiement ainsi que d'un renforcement de notre présence sur le terrain. Je ne tolérerai aucune forme de maltraitance, en particulier quand cela touche les personnes aînées. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Résidences Les Floralies hébergent des résidents de trois missions avec des niveaux d'autonomie variables, soit un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), une de ressource intermédiaire (RI) et une de ressource pour personnes âgées (RPA).





Rappelons que dans le cadre des Résidences Floralies, il a été décidé de confier l'administration provisoire de ces deux CHSLD au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, et ce, depuis le 1 er septembre 2022. L'administration provisoire est de 180 jours pour les CHSLD et de 120 jours pour les RI/RPA. L'administration provisoire pourra être prolongée si nécessaire.





septembre 2022. L'administration provisoire est de 180 jours pour les CHSLD et de 120 jours pour les RI/RPA. L'administration provisoire pourra être prolongée si nécessaire. En dehors des deux Résidences CHSLD Les Floralies, deux autres administrations provisoires sont en cours et couvrent les CHSLD Boisés Sainte-Thérèse et Domaine Saint-Dominique . Ces CHSLD sont administrés par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

