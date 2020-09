Rapport d'enquête sur l'Auberge des Trois Pignons et la Résidence Le Laurentien - Le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour développer les places en milieux d'hébergement

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, rendent public le rapport d'enquête sur les évènements survenus dans les résidences privées pour aînés (RPA) l'Auberge des Trois Pignons et Résidence Le Laurentien.

Rappelons qu'en juillet dernier, à la suite de situations observées à la RPA l'Auberge des Trois Pignons, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a rapidement demandé une enquête pour comprendre où se trouvaient les lacunes et agir.

Au même titre que celles des rapports d'enquête sur les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Sainte-Dorothée et Herron, les recommandations concernant les deux RPA ont été analysées en profondeur et ont alimenté la réflexion pour l'élaboration du plan d'action pour une deuxième vague de la COVID-19.

À la lumière de plusieurs visites de vigie du ministère de la Santé et des Services sociaux, le présent rapport fait un constat positif de la gestion de ces résidences, en plus de souligner les efforts déployés par les intervenants et les autorités. Le rapport d'enquête fait notamment état de l'enjeu du manque de places dans les milieux d'hébergement au Québec pour les clientèles en perte d'autonomie. Rappelons que par leur mission, les RPA devraient accueillir une clientèle d'aînés autonomes ou semi-automnes. Il ressort du rapport que certains résidents de l'Auberge des Trois Pignons et de la Résidence Le Laurentien devraient plutôt être hébergés en CHSLD ou en ressource intermédiaire.

« Les rapports d'enquête sont de précieux outils pour comprendre les situations déplorables qui surviennent dans notre réseau et s'assurer de mettre en œuvre des solutions pérennes et adaptées aux besoins. Les événements survenus à la RPA l'Auberge des Trois Pignons nous démontrent hors de tout doute l'urgence de développer des places en milieux d'hébergement. Le projet de maisons des aînés et alternatives, au cœur de notre réforme, s'avère d'autant plus une priorité à la lumière de ce rapport. Notre gouvernement appuie sur l'accélérateur pour améliorer rapidement la qualité de vie des aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ce qu'on retient du présent rapport, c'est le manque de places en milieux d'hébergement au Québec pour recevoir une clientèle en perte d'autonomie. Avec des investissements sans précédent en soutien à domicile pour permettre à la population de demeurer à la maison le plus longtemps possible, le gouvernement est en action pour offrir des soins et services adaptés aux besoins réels des personnes. Je suis soulagé de rapporter qu'il n'y a maintenant aucun cas de COVID-19 dans les résidences pour aînés l'Auberge des Trois Pignons et Résidence Le Laurentien. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Parmi les travaux en cours qui concernent notamment les résidences privées pour aînés, mentionnons :

la clarification des rôles et des responsabilités des CHSLD privés et des résidences privées pour aînés, à la fois en contexte d'urgence sanitaire et en contexte régulier (travaux en cours);

l'identification des différents rapports d'intervention concernant la qualité dans les milieux de vie et ceux qui doivent être rendus disponibles aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) (travaux en cours);

la mise sur pied d'un comité sur les services médicaux dans les milieux de vie (réalisée et travaux en cours).

Rappelons que les rapports sur les CHSLD Sainte-Dorothée et Herron ont quant à eux été rendus publics le 23 septembre.

