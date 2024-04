Rapport d'activités trimestriel - Mars 2024 - LE COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS DE PRODUCTION JOURNALIÈRE

351 100 tonnes métriques (wet metric tons) de minerai extrait (+9% sur le précédent trimestre)

40 439 tonnes métriques (dry metric tons) de concentré de spodumène produit au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) (+18% sur le précédent trimestre)

58 055 tonnes métriques (dry metric tons) de concentré vendu (+142% sur le précédent trimestre)

58 millions de dollars australiens (A$) de revenu (+156% sur le précédent trimestre)

Moyenne du prix de vente : 999 A$ par tonne métrique (dry metric tons) (+6% sur le précédent trimestre)

Coût d'exploitation : 1536 A$ par tonne métrique (dry metric tons) (+10% sur le précédent trimestre)

Solde de trésorerie : 99 millions A$ (-37% sur le précédent trimestre)

Faits saillants sur les activités au Québec

Augmentation significative du minerai extrait au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) provenant des zones exploitées avec des taux de décapage plus faibles et début de la phase 3 dans les zones exploitées avec des tonnages de minerai plus élevés que prévu.

Production mensuelle et trimestrielle record de concentré de spodumène, avec une hausse de 18 % pour le trimestre pour atteindre 40 439 dmt avec une teneur moyenne de 5,4 % Li 2 O.La production du mois de mars de 15 699 dmt était en hausse de 13 % par rapport au record précédent.

moyenne de 5,4 % Li O.La production du mois de mars de 15 699 dmt était en hausse de 13 % par rapport au record précédent. Les mauvaises conditions météorologiques ainsi que des problèmes liés à la chaîne de traitement ont réduit le taux de fonctionnement de l'usine à 73 %, soit une baisse de 2 % par rapport au trimestre précédent.

La récupération de lithium pour le trimestre a été de 67 %, soit une augmentation de 5 % par rapport au trimestre précédent.

Quatre cargaisons maritimes et une cargaison ferroviaire de concentré ont été vendues par LAN au cours du trimestre. Parmi ces cargaisons, une cargaison maritime et une cargaison ferroviaire ont été vendues à Piedmont Lithium.

De grands projets d'investissement ont été achevés à LAN, notamment le dôme de minerai concassé et l'installation de stockage des résidus. La mise en service du dôme de minerai concassé a débuté en avril 2024. Les dépenses d'investissement à LAN devraient diminuer progressivement.

Finalisation de l'étude de faisabilité définitive pour le projet Moblan Lithium, confirmant une valeur actuelle nette (VAN) après impôts de 2,2 milliards de dollars canadiens.

Nouvelles corporatives

Nomination de M. Lucas Dow , gestionnaire minier expérimenté, en tant qu'administrateur non exécutif indépendant. M. Dow a rejoint le comité d'audit et des risques et le comité de nomination et de rémunération.

Mot de la direction

Ce fut un autre trimestre de forte performance opérationnelle pour Sayona : la production de concentré à LAN ayant augmenté de 18% en comparaison trimestrielle pour atteindre 40 439 dmt. Les ventes de concentrés ont augmenté de 142 % (sur le dernier trimestre), permettant un certain rattrapage du trimestre de décembre 2023 et le début des cargaisons ferroviaires vers Tesla.

Afin de donner suite à la conclusion de l'examen opérationnel, qui a confirmé la hausse de la cadence de la production à LAN, l'équipe continue d'optimiser les processus d'exploitation minière et de production. Nous constatons des améliorations significatives de la production de minerai et quant à la disponibilité future du minerai (le minerai identifié a augmenté de 53% par rapport au trimestre précédent). Le taux d'utilisation de l'usine est tombé à 73 % (contre 75 % au trimestre précédent) en raison des conditions météorologiques défavorables et des problèmes de blocage de la ligne de résidus qui ont eu un impact négatif sur le taux d'utilisation global. Malgré ces difficultés, la récupération a continué à s'améliorer tout au long du trimestre, atteignant avec succès l'objectif de montée de cadence de 67 %. En mars, les performances de l'usine ont été particulièrement bonnes, dépassant l'objectif de récupération de l'augmentation de la production avec un taux de récupération de 69 %.

Le dôme de minerai concassé est maintenant terminé et la mise en service a commencé en avril. Le dôme améliorera considérablement la fiabilité des opérations, surtout pendant l'hiver, en fournissant une capacité de stockage supplémentaire de 6 000 tonnes de minerai concassé entre le concasseur et l'usine. La capacité de stockage supplémentaire de minerai concassé permet un fonctionnement continu de l'usine pendant environ un jour et demi sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouveau concassage du minerai, ce qui améliore la programmation de la maintenance de la zone de concassage. L'installation de stockage de résidus a également été achevée au cours du trimestre.

L'étude de faisabilité de Moblan a confirmé une valeur actuelle nette de 2,2 milliards de dollars canadiens pour le projet. Les conditions de marché difficiles de ces derniers mois soulignent l'importance de développer des projets de lithium qui sont stratégiquement situés près des infrastructures de transport existantes et qui ont le potentiel de fournir un concentré de lithium de haute qualité à des coûts d'exploitation compétitifs. Moblan est un gisement de lithium exceptionnel et nous appliquerons l'expertise opérationnelle de Sayona pour minimiser les coûts et développer le projet aussi efficacement que possible.

Les activités d'exploration se sont poursuivies au cours du trimestre de mars, les résultats de forage à la fois à LAN et à Moblan sont en train d'être compilés en vue de leur publication sur l'ASX et pourraient permettre d'augmenter encore les ressources de lithium existantes dans les deux projets.

Le premier programme de forage sur les claims de lithium Tabba Tabba, en Australie occidentale, a été achevé et des résultats encourageants ont été publiés après le trimestre. Une étude gravimétrique a été réalisée en avril et les travaux de terrassement ont été préparés en vue d'un programme de forage plus profond qui débutera prochainement.

Au cours du trimestre, Sayona a nommé Lucas Dow en tant que directeur non exécutif indépendant supplémentaire, ce qui renforce encore notre gouvernance d'entreprise. M. Dow a également rejoint le Comité d'audit et de risque et le Comité de nomination et de rémunération.

Sayona dispose d'un portefeuille enviable de projets et de concessions d'exploration qui généreront une valeur matérielle pour les actionnaires et garantiront que la société est bien positionnée sur le marché nord-américain du lithium en pleine croissance. Dans des conditions de marché difficiles, Sayona reste concentrée sur la production de résultats pour les actionnaires et s'assure que la société est bien positionnée pour l'éventuelle amélioration.

M. James Brown

Directeur exécutif et président-directeur général par intérim

Principaux résultats et activités

Sécurité et développement durable

Santé et sécurité

Le taux de fréquence des accidents enregistrables (TRIFR) a diminué de manière significative au cours du trimestre de mars, marquant le TRIFR trimestriel le plus bas depuis le redémarrage des opérations à LAN. Cette amélioration est due à une réduction du nombre d'accidents enregistrables à LAN, alors que les heures travaillées sur le site sont restées relativement stables d'un trimestre à l'autre. L'usine a enregistré un accident avec arrêt de travail au cours du trimestre.

Au cours du trimestre, la société a mis en œuvre le programme de contrôle des risques critiques, qui comprend la formation de tous les employés et entrepreneurs sur le contrôle et la gestion des risques. De nouvelles cartes de travail des mises au point quotidienne sur la santé et sécurité ont également été réalisés au cours du trimestre. La mise en œuvre du programme de contrôle des risques critiques devrait se poursuivre au cours du prochain trimestre, en combinaison avec d'autres activités planifiées et la formation des employés du site et des entrepreneurs.

ESG et engagement communautaire

Au cours du trimestre, LAN a reçu l'autorisation d'étendre la fosse de LAN pour englober les opérations minières actuelles de la phase 3.

D'autres travaux d'autorisation ont progressé au cours du trimestre en ce qui concerne la modification et l'expansion des réserves de stériles.

L'engagement avec les communautés locales de l'Abitibi-Témiscamingue et de Eeyou Istchee de la Baie-James s'est poursuivi au cours du trimestre, y compris avec la tenue de réunions trimestrielles régulières du comité de suivi de LAN.

Les négociations se sont poursuivies avec les communautés d'Abitibiwinni et du Lac-Simon en vue de conclure une entente d'impacts et de bénéfices. Des réunions ont également eu lieu avec les communautés cries pour discuter de la campagne de forage de 2024 dans la région Eeyou Istchee Baie-James.

Performances opérationnelles et financières

Tableau 1 : Résumé des indicateurs clés pour la période se terminant le 31 mars 2024

Complexe Lithium Amérique du Nord

Exploitation minière

Le minerai extrait, soit 351 100 tonnes métriques (dmt), a augmenté de 9 % par rapport au trimestre précédent en raison d'une activité minière plus intense dans les zones de la phase 1 où les ratios de décapage sont faibles. Le début de l'exploitation de la phase 3 a entraîné des gains inattendus en termes de tonnes de minerai par rapport au modèle de bloc de réserve de minerai. La teneur d'alimentation de la réserve de minerai à l'usine a été en moyenne de 1,23 % pour le trimestre, ce qui est plus élevé que les trimestres précédents en raison de l'extraction de minerai à plus haute teneur autour des chantiers historiques de la mine souterraine. La réserve de minerai s'élevait à 256 665 tonnes au 31 mars 2024, soit une augmentation de 56 % par rapport au 31 décembre 2023. La réserve de minerai a été augmentée pour gérer les fluctuations de la productivité de la mine au fur et à mesure que l'activité minière progresse dans les zones de travaux miniers souterraines. L'achèvement du dôme de minerai concassé permet également de constituer des stocks de minerai concassé entre le concasseur et l'usine de traitement.

Production

Le circuit de concassage a traité 260 528 tonnes de minerai à une teneur d'alimentation moyenne de 1,24 % Li 2 O, soit une baisse de 3 % du minerai traité par rapport au trimestre précédent. Les améliorations de la teneur d'alimentation ont compensé la baisse du minerai traité en raison des difficultés liées aux conditions hivernales et aux arrêts mécaniques non planifiés.

L'utilisation de l'usine de traitement a diminué au cours du trimestre, avec une utilisation moyenne de l'usine de 73 %, soit une baisse de 2 % par rapport au trimestre précédent. L'utilisation de l'usine a diminué en raison d'arrêts non planifiés causés par le gel dans les chambres de concassage, le gel des convoyeurs et des problèmes de chauffage. La possibilité de constituer des stocks de minerai concassé entre le concasseur et l'usine grâce au nouveau système de réalimentation a amélioré l'utilisation de l'usine et les tonnages de minerai traités. L'utilisation de l'usine s'est établie en moyenne à 78 % en février et en mars après la mise en service du système de réalimentation.

La récupération de Li 2 O pour le trimestre a été de 67 %, soit une augmentation de 5 % par rapport au trimestre précédent. Les récupérations se sont améliorées en raison de la forte performance opérationnelle, de l'amélioration métallurgique et du réservoir de conditionnement à haute densité. Un record de récupération globale de 69 % a été atteint en mars 2024.

LAN a produit 40 439 tonnes métriques sèches de concentré de spodumène à une teneur moyenne de 5,4 % Li 2 O, soit une augmentation de 18 % par rapport au trimestre précédent. L'augmentation de la production de concentré a été obtenue grâce à une teneur d'alimentation plus élevée et à des récupérations plus importantes, malgré l'impact négatif des conditions hivernales difficiles et des arrêts non planifiés qui ont réduit le temps d'exploitation de l'usine et le débit de minerai.

En mars 2024, LAN a atteint une production mensuelle record de 15 699 tonnes métriques sèches, soit une augmentation de 13 % par rapport au précédent record de production mensuel atteint en décembre 2023. LAN a atteint plusieurs records de production quotidienne de concentré de spodumène en mars, entre 710 et 750 tonnes métriques sèches par jour.

Ventes

Les revenus de LAN se sont élevés à 58 millions de dollars australiens pour le trimestre, soit une augmentation de 156 % par rapport au trimestre précédent. L'augmentation des revenus est due à une augmentation de 142 % des tonnes de concentré vendues par NAL, ainsi qu'à une augmentation de 6 % du prix de vente moyen réalisé au cours du trimestre.

Le total du concentré vendu au cours du trimestre était de 58 055 tonnes métriques sèches, soit une augmentation de 142 % par rapport au trimestre précédent. Quatre cargaisons maritimes ont quitté le port au cours du trimestre, dont trois cargaisons vendues sur le marché international du lithium et une cargaison vendue à Piedmont Lithium. LAN a également expédié du concentré du port par voie ferrée, qui a été vendu à Piedmont Lithium. L'augmentation du volume des ventes d'un trimestre à l'autre résulte du report d'une cargaison de 2023 pour Piedmont Lithium, qui a quitté le port en janvier 2024. La taille moyenne des cargaisons maritimes pour le trimestre était d'environ 14 000 tonnes métriques sèches de concentré de spodumène.

Le prix de vente moyen réalisé (FOB) a augmenté de 6 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 999 $A/dmt (657 $US/dmt). Le prix de vente moyen réalisé pour le trimestre a été affecté par la pondération des cargaisons maritimes par rapport aux prix du marché. Les indices de prix du lithium se sont stabilisés tout au long du trimestre, et LAN a dû procéder à des ajustements lors de la période de cotation d'un montant total de 4,5 millions de dollars australiens (77 dollars australiens par tonne de minerai) en lien avec une cargaison du trimestre de décembre 2023. Le prix de vente moyen sous-jacent estimé pour le trimestre, hors ajustements de la période de cotation, était d'environ 1 076 dollars australiens/tm (706 dollars américains/tm).

Un total de 2 040 tonnes de concentré de spodumène était stocké au port au 31 mars 2024.

Coûts

Les coûts d'exploitation unitaires de LAN ont augmenté de 10 % en glissement trimestriel pour atteindre 1536 dollars australiens par tonne de minerai (1 008 dollars américains par tonne de minerai). Les coûts ont augmenté en raison des activités d'assèchement de la fosse à l'approche du printemps. Des coûts de transport minier plus élevés ont été encourus en raison du transport de déchets sur de plus longues distances vers les dépôts. Ces coûts de transport minier plus élevés devraient persister au cours de l'exercice 2025.

Les coûts d'exploitation ont bénéficié de la vente de concentrés nettement plus élevés au cours du trimestre, mais cette hausse a été en grande partie compensée par des mouvements d'inventaire défavorables (à l'opposé des mouvements d'inventaire favorable constaté lors du trimestre précédent), qui résultaient de la vente d'inventaire de concentré à coûts plus élevés accumulés au cours de la première moitié de l'exercice 2024.

États des projets

Québec, Canada

LAN : Dôme de minerai concassé

Le dôme de minerai concassé est conçu pour servir de source secondaire d'approvisionnement en minerai concassé pour l'usine de traitement afin d'en maintenir l'utilisation. Une fois terminé, le dôme aura une capacité de stockage d'environ 6 000 tonnes de minerai concassé.

L'installation en béton de la rampe de chargement a été achevée au cours du trimestre, ainsi que l'installation de la toile du dôme pour les parois nord et sud. Toutes les installations mécaniques étaient terminées à la fin du mois de mars, à l'exception du point de chute rétractable qui sera installé en avril. L'installation de tous les câbles est terminée, les câbles d'alimentation ont été installés sur tous les convoyeurs et les boîtes de jonction ont été installées.

Les dernières vérifications pré opérationnelles se sont poursuivies au cours du trimestre, un arrêt de l'usine étant prévu en avril pour l'installation finale de l'équipement. Après la fin du trimestre, la constitution d'une réserve de minerai concassé aura commencé à l'intérieur du dôme.

Concasseur à mâchoires C-150

Le projet de concasseur à mâchoires C-150 est conçu pour stabiliser le débit de l'usine en minimisant les blocages dans le circuit de concassage et en minimisant l'utilisation du marteau-broyeur dans la réserve de minerai. Tous les composants du C-150 ont été reçus sur le site au cours du trimestre, et la décision a été prise de terminer l'installation à la réserve de minerai. Le concasseur à mâchoires C-150 sera installé après l'achèvement des travaux de génie civil au cours du prochain trimestre.

Étude de faisabilité définitive Moblan

L'étude de faisabilité (FS) pour le développement d'une mine de lithium et d'un concentrateur à Moblan a été publiée au cours du trimestre, confirmant une valeur actuelle nette (VAN) après impôts de 2,2 milliards de dollars canadiens pour le projet. La FS de Moblan était basée sur un taux de production annuel de 300 kilotonnes de concentré de spodumène sur une durée de vie de la mine de 21 ans via une exploitation à ciel ouvert à un taux de 1,8 millions de tonne par année.

Permis pour le projet Moblan

Le processus d'évaluation environnementale du projet Moblan Lithium s'est poursuivi au cours du trimestre. Les activités sur le site comprennent la progression des études environnementales de base qui contribueront à l'évaluation de l'impact environnemental et social qui est actuellement en cours. Une fois terminée, cette dernière sera soumise au gouvernement du Québec. Le gouvernement de la Nation Crie étant également impliqué dans le processus d'approbation.

Les demandes d'utilisation de terrains pour l'usine de traitement Moblan et l'installation de stockage des déchets miniers ont été soumises et approuvées par les autorités. Un décret des autorités environnementales demeure en attente. Des autorisations fédérales doivent également être obtenues, puisque des impacts sont prévus sur les cours d'eau dans les environs immédiats.

Permis pour le projet Authier

Le processus d'évaluation environnementale du projet Authier s'est poursuivi au cours du trimestre. Les principales activités comprennent la poursuite des études sur le transport, la qualité de l'air, le traitement de l'eau et le bruit. Des consultations de la communauté et des parties prenantes sont prévues pour le trimestre prochain, afin de discuter des résultats des études qui feront partie de l'évaluation de l'impact environnemental et social. La finalisation et la soumission de l'étude d'impact sont prévues pour la fin de l'année 2024, les audiences du BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement) pouvant avoir lieu au début de l'année 2025.

Exploration

Complexe Lithium Amérique du Nord

Le programme de forage d'exploration 2024 a débuté à LAN au cours du trimestre. Ce programme vise à confirmer la continuité géologique et à évaluer le potentiel de nouvelles découvertes à l'extérieur du périmètre minier. Les objectifs du programme de forage comprennent des évaluations détaillées de l'épaisseur et de la forme nécessaires à la conversion potentielle des ressources minérales. Au 31 mars 2024, 12 trous de forage au diamant mesurant une profondeur totale de 3 687 mètres ont été réalisés, deux foreuses ayant été utilisées tout au long du trimestre. Le programme de forage de 25 000 mètres devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2024.

Projet Vallée Lithium

Les résultats de forage du projet Vallée Lithium pour 2023 ont été reçus au cours du trimestre. Ils ne justifient pas la décision de réaliser la deuxième option de l'entente d'acquisition et de coentreprise. Par conséquent, LAN conservera sa participation actuelle de 25 % dans la coentreprise du projet Vallée Lithium et évaluera d'autres possibilités dans les claims de la coentreprise au fur et à mesure qu'elles seront identifiées.

Nouvelles corporatives

Nomination d'un directeur non exécutif

En février 2024, M. Lucas Dow a été nommé administrateur non exécutif. M. Dow est un ingénieur minier très expérimenté, qui a dirigé des organisations de ressources au niveau de directeur général et a occupé des postes d'administrateur exécutif et non exécutif dans des entités cotées et non cotées en bourse. M. Dow a précédemment occupé le poste de directeur général de Bravus Mining & Resources, où il a joué un rôle essentiel dans le lancement réussi de la mine Carmichael et des projets ferroviaires dans le centre du Queensland.

Nomination du président et du directeur général

La recherche d'un président et d'un directeur général s'est poursuivie au cours du trimestre. Les nominations à ces postes clés dépendent de l'identification de candidats possédant les compétences requises pour les postes respectifs. La société annoncera les nominations à ces postes après approbation par le conseil d'administration des recommandations du comité de nomination et de rémunération.

Rapport financier intérimaire

Sayona a publié son rapport financier intérimaire pour le semestre clos le 31 décembre 2023 le 14 mars 2024. Le groupe a enregistré un BAIIDA sous-jacent de 9,5 millions de dollars pour le semestre (2023 : perte de BAIIDA sous-jacent de 20,4 millions de dollars), et une perte consolidée après impôt de 32,5 millions de dollars sur la même période (2023 : perte de 18,7 millions de dollars).

Solde de trésorerie

Le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la fin du trimestre était de 98,9 millions de dollars, soit une baisse de 59,1 millions de dollars par rapport au solde équivalent de 158,0 millions de dollars au 31 décembre 2023.

Les principales entrées de trésorerie pour le trimestre comprennent :

Des recettes nettes de 29,5 millions de dollars provenant de la vente de concentré de spodumène à des clients

Des recettes de 15,2 millions de dollars provenant des partenaires de coentreprises

Des recettes de 2,1 millions de dollars liées aux revenus d'intérêts.

Les principales sorties de fonds pour le trimestre sont les suivantes

66,9 millions de dollars pour les dépenses de production

16,3 millions de dollars pour les dépenses en capital liées à l'acquisition d'installations et d'équipements dans le cadre des projets de lithium au Québec ;

19,3 millions de dollars pour les frais d'administration, les frais généraux et les charges salariales pour l'ensemble des projets au Canada et en Australie

et en Australie 7,7 millions de dollars en dépenses d'exploration et d'évaluation, principalement pour les projets de lithium au Québec.

Au cours du trimestre, la société a effectué des paiements de 0,5 million de dollars à des parties liées, représentant la rémunération des directeurs exécutifs et des directeurs non exécutifs.

Flux de trésorerie de la coentreprise Sayona Québec (SYQ)

Au cours du trimestre, SYQ a reçu 30 millions de dollars de ses clients et a payé 70 millions de dollars de frais d'exploitation, ce qui s'est traduit par une sortie nette de trésorerie liée aux activités d'exploitation de 40 millions de dollars, reflétant la poursuite de la montée de la cadence des activités de LAN. SYQ a engagé des dépenses d'investissement de 16 millions de dollars et des dépenses d'exploration de 1 million de dollars, ce qui s'est traduit par une sortie nette de trésorerie des activités d'investissement de 17 millions de dollars. Les contributions en capital des partenaires de la coentreprise ont totalisé 61 millions de dollars pour le trimestre. L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la coentreprise SYQ a été de 4 millions de dollars.

Groupe de trésorerie

En dehors de la coentreprise SYQ, Sayona a encouru des paiements de coûts d'exploitation de 13 millions de dollars. Sayona (hors-SYQ) a engagé des dépenses d'investissement de 1 million de dollars et des dépenses d'exploration de 6 millions de dollars, ce qui s'est traduit par une sortie nette de trésorerie des activités d'investissement de 7 millions de dollars. Sayona a effectué des paiements à la coentreprise SYQ pour un montant de 46 millions de dollars. Les autres flux de trésorerie nets ont représenté une entrée de 3 millions de dollars. La diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour Sayona, à l'exclusion de la coentreprise SYQ, a été de 63 millions de dollars.

Structure du capital

Au 31 mars 2024, la structure du capital de la société est la suivante :

10 293 296 014 actions ordinaires entièrement libérées;

12 234 482 options non cotées expirant à diverses dates.

Les informations suivantes s'appliquent à ce rapport :

Toutes les références monétaires correspondent à la monnaie australienne, sauf indication contraire.

Les chiffres présentés peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux indiqués en raison d'un arrondissement.

Déclarations prospectives

Le présent rapport peut contenir certaines déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont que des prédictions, basées sur certaines hypothèses et impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Sayona Mining Limited. Les événements ou les résultats réels peuvent différer matériellement des événements ou des résultats attendus ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. L'inclusion de ces déclarations ne doit pas être considérée comme une représentation, une garantie ou une prédiction concernant l'exactitude des hypothèses sous-jacentes ou que toute déclaration prospective sera ou est susceptible d'être réalisée.

Sayona Mining Limited ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives ou autres déclarations pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieures à la date du présent rapport (sous réserve des exigences de divulgation des bourses de valeurs mobilières).

Les informations contenues dans ce rapport ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins particuliers de toute personne. Aucune information contenue dans ce rapport ne constitue un conseil d'investissement, juridique, fiscal ou autre.

Publié au nom du Conseil d'administration.

À PROPOS DE SAYONA

Sayona est un producteur de lithium avec des projets au Québec et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le Complexe Lithium Amérique du Nord, le projet Authier et le projet Tansim, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan, à Eeyou Istchee Baie-James

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web : https://www.sayona.ca/

La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée ayant une incidence importante sur l'information contenue dans l'annonce de marché initiale et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière significative. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la Personne Compétente sont présentées n'ont pas été substantiellement modifiés par rapport aux annonces de marché initiales.

La version originale du rapport trimestriel est disponible au lien suivant : https://clients3.weblink.com.au/pdf/SYA/02799463.pdf

