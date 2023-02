Rapport d'activités trimestriel - Décembre 2022

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ -

Faits saillants du trimestre

Figure 1 : Étendue des claims de Complexe LAN et du Projet Vallée du Lithium de Jourdan Resources (Groupe CNW/SAYONA) Figure 2 : Les différents projets de lithium de Sayona au Québec (Groupe CNW/SAYONA) Figure 3 : Carte du Projet Moblan et des claims de Troilus (Groupe CNW/SAYONA) Figure 4 : Les projets Moblan et Lac Albert (Groupe CNW/SAYONA) Figure 5 : Ensemble des propriétés de Sayona en Australie-Occidentale (Groupe CNW/SAYONA) Figure 6: Pilbara gold leases, WA (Groupe CNW/SAYONA) Figure 7 : Le projet Deep Well avec les cibles magnétiques (Groupe CNW/SAYONA) Figure 8 : Le projet Mt Dove et les environs des découvertes De Grey et Hemi (Groupe CNW/SAYONA) Figure 9: Projet Tabba Tabba – Géochimie et cibles (Groupe CNW/SAYONA) Figure 10: Red Rock region lithium perspectivity (Groupe CNW/SAYONA)

Le démarrage du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) s'accélère en vue d'une première production à la fin du premier trimestre 2023.

Lancement de l'étude de préfaisabilité (PFS) pour la production de carbonate de lithium au Complexe Lithium Amérique du Nord.

Acquisition stratégique et acquisition de 48 claims adjacents au Complexe Lithium Amérique du Nord (projet Vallée Lithium).

Début de l'étude de préfaisabilité pour le projet Moblan Lithium, visant à développer une mine et un concentrateur de lithium.

Nouvelle acquisition de 1 824 claims voisins de Moblan, élargissant ainsi ce pôle.

Finalisation d'une coentreprise avec Morella Corporation Limited (ASX:1MC) pour accélérer l'exploration du lithium dans le Pilbara et le South Murchison

Le producteur de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) (OTCQB: SYAXF) s'est rapproché du démarrage de la production de lithium dans son exploitation phare Complexe Lithium Amérique du Nord au Québec (Canada), tout en développant son pôle de lithium dans le nord du Québec, comme le souligne ce rapport trimestriel d'activités et de flux de trésorerie pour le trimestre de décembre 2022.

Projets au Québec - Complexe Lithium Amérique du Nord - Abitibi-TémiscamingueRedémarrage sur la bonne voie

Les activités du trimestre se sont concentrées sur le démarrage de LAN, la première production étant prévue pour la fin du premier trimestre 2023.

L'avancement de la construction et de l'ingénierie nécessaire au démarrage du concentrateur a atteint près de 90% à la fin du mois de décembre 2022. Tous les équipements et les approbations environnementales nécessaires ont été reçus.

Le 16 janvier 2023, 400 tonnes de minerai de spodumène ont été concassées avec succès dans le cadre de la mise en service du circuit de concasseurs, une nouvelle étape importante dans le processus de démarrage de LAN (voir le communiqué ASX du 31 janvier 2023).

Sayona s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de santé, de sécurité et de gestion de l'environnement, tout en s'engageant étroitement avec la communauté locale, y compris les communautés des Premières Nations. Par exemple, 90% de la main-d'œuvre du Complexe LAN est originaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont un tiers de femmes. De même, plus de 40 millions de dollars canadiens ont été investis auprès de fournisseurs locaux depuis janvier 2022.

La société québécoise L. Fournier & Fils a commencé les travaux sur le Complexe LAN en octobre 2022. Actuellement, il y a environ 278 travailleurs sur le site, y compris les entrepreneurs. Sayona a aussi recruté un certain nombre de cadres supérieurs (voir le communiqué ASX du 24 novembre 2022), notamment en nommant Guy Belleau comme nouveau PDG de la filiale québécoise de Sayona.

En octobre également, la société québécoise Solurail Logistique Inc. a obtenu un contrat de 43 millions de dollars canadiens pour le transport du concentré de spodumène, de l'exploitation jusqu'au port. Le contrat comprend la location de 110 véhicules ferroviaires, les équipements devant être mis à disposition du Complexe LAN à temps pour le démarrage de la production.

Sayona a annoncé en octobre 2022 le lancement d'une étude de préfaisabilité (PFS) pour examiner la possibilité d'implanter une activité de production de carbonate de lithium à l'opération du Complexe LAN. Cette étude sera réalisée en collaboration avec son partenaire, Piedmont. La société d'ingénierie Hatch entreprendra l'étude PFS sur le carbonate de lithium, qui devrait être achevée en avril 2023, après la reprise de la production de concentré de spodumène au Complexe.

De manière significative, le Complexe LAN comprend déjà environ 50 % des installations nécessaires à la production de carbonate de lithium, ces dernières ayant été partiellement construites par les anciens propriétaires.

Au début de l'exploitation d'une usine de conversion du lithium au Québec, le concentré de spodumène produit par LAN sera livré de manière préférentielle à cette usine de conversion dès le début de la production.

En novembre 2022, la société a annoncé un accord stratégique d'acquisition et de rémunération avec Jourdan Resources Inc. (TSXV:JOR) concernant son projet adjacent Vallée Lithium. Cela offre l'opportunité d'étendre rapidement la base de ressources de LAN et potentiellement sa future capacité de production minière.

Le projet Vallée comprend 48 claims couvrant environ 1 997 hectares (ha), à proximité immédiate du Complexe LAN, avec 20 baux situés à moins de 500m des limites de la mine. En comparaison, les 19 claims de LAN couvrent environ 582 ha.

Dans le cadre de cet accord, Complexe Lithium Amérique du Nord, agissant comme filiale de Sayona, fera l'acquisition de 20 titres miniers couvrant 755,3 ha, ce qui permettra d'étendre immédiatement la zone de concession de LAN et d'envisager un futur agrandissement de l'infrastructure de la mine et de son installation de traitement. Les cibles d'exploration sont situées à proximité et le long du gisement de LAN.

LAN a également le droit d'acquérir jusqu'à 51% des 28 claims restants du projet Vallée, couvrant 1 241,57 ha.

LAN peut obtenir jusqu'à 50% des parts en dépensant 4 millions de dollars canadiens au cours de la première année pour gagner 25% de participation et 6 millions de dollars canadiens supplémentaires au cours des deux années suivantes pour gagner 25% supplémentaires. Une participation supplémentaire de 1% est disponible si Sayona prépare une étude de faisabilité et organise le financement de la construction d'une mine à Vallée.

Sayona cherchera à traiter tout le minerai obtenu dans la zone d'acquisition au Complexe LAN. LAN et Jourdan forment donc une coentreprise pour développer le projet Vallée et son intégration potentielle dans LAN.

La filiale québécoise de Sayona a également acquis une participation de 9,99 % dans Jourdan Resources par le biais d'un placement privé pour un montant d'environ 1,5 million de dollars canadiens et a le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration de la société.

Sayona a également poursuivi ses activités d'engagement communautaire au cours du trimestre, notamment en s'associant à une « journée d'échange » combinée avec le Cercle économique interrégional des peuples autochtones et en participant à la première Convention minière du Québec en présentiel depuis 2019.

Le Complexe LAN comprend 19 claims contigus couvrant 582,31 ha (excluant ceux issus du projet Vallée), situés près de La Corne, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Le projet est situé à 60 km au nord de la ville de Val-d'Or, un important centre de services miniers, et à proximité du projet Authier de Sayona. Authier est également un gisement de spodumène de lithium.

Le pôle de lithium de l'Abitibi, combiné au pôle du nord du Québec de Sayona, représente la plus grande base de ressources en lithium (spodumène) d'Amérique du Nord.

Projet Authier Lithium

Le projet de lithium d'Authier est un gisement de spodumène de lithium qui jouera un rôle clé dans le centre de lithium multiprojets de l'Abitibi prévu par la société, en tant que source de minerai supplémentaire pour le traitement au Complexe LAN, lorsque la production reprendra.

À la suite de l'acquisition de la mine et du concentrateur au Complexe, la stratégie d'exploitation du projet Authier a été révisée pour n'inclure que les opérations minières et la gestion des déchets et de l'eau sur le site. La mine d'Authier servira de mine supplémentaire ou secondaire et livrera le minerai au Complexe LAN pour traitement.

Authier est située à 45 kilomètres au nord-ouest de la ville de Val-d'Or, un important centre de services miniers, et est facilement accessible par un réseau de routes reliées à une route nationale située à quelques kilomètres à l'est du site du projet.

Projet Tansim Lithium

Le projet de lithium de Tansim, situé à 82 kilomètres au sud-ouest du projet Authier, est un élément important pour le pôle lithium de l'Abitibi. Le projet comprend 355 claims couvrant 20 546 ha.

Sayona souhaite s'assurer que le projet génère un maximum de bénéfices pour toutes les parties prenantes locales, y compris les Premières Nations, tout en minimisant les impacts environnementaux. La société continue à s'engager avec les acteurs du milieu pour assurer un processus transparent et collaboratif dans le développement de cette activité.

Projet Moblan Lithium (Moblan)

Le projet de lithium Moblan de Sayona s'est encore étendu au cours du trimestre, devenant un atout de plus en plus stratégique dans les activités de la société en Amérique du Nord. En novembre 2022, Sayona a annoncé l'acquisition de 1 824 claims supplémentaires couvrant 985 kilomètres carrés directement adjacents au projet Moblan dans le cadre d'un accord avec Troilus Gold Corp. (TSX:TLG). La zone de revendication couvre 200 fois la taille du projet Moblan actuel.

En vertu de l'accord, la filiale canadienne de Sayona Mining, Sayona Inc., a acquis 100 % des parts dans les concessions. Celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une exploration approfondie pour le lithium et offrent un potentiel de développement minier vers l'est de Moblan et dans la région. Sayona a payé 40 millions de dollars canadiens en actions SYA en contrepartie des claims.

Parallèlement à l'acquisition des claims, Sayona a accepté de souscrire pour environ 4,8 millions de dollars canadiens d'actions de Troilus dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire, ce qui porte l'investissement de Sayona dans Troilus à environ 9,26%. Troilus recevra également une redevance de 2% sur le rendement net de tous les produits minéraux provenant des claims acquis.

Le forage s'est poursuivi à Moblan pendant l'hiver, et les résultats de ceux-ci seront prochainement connus.

En octobre, Sayona a annoncé le lancement d'une ÉPF pour le projet Moblan, visant le développement d'une mine et d'un concentrateur de lithium.

La société québécoise InnovExplo réalisera l'étude, qui devrait être achevée en mai 2023. Cette étude devrait être suivie d'une étude de faisabilité définitive, dont la date d'achèvement est prévue pour octobre 2023, ce qui stimulera le développement d'un nouveau pôle d'activité pour la société.

L'étude examinera le développement d'une mine et d'un concentrateur au nord de Chibougamau, près de Mistissini, le projet Moblan servant d'épicentre au pôle régional du lithium de Sayona, y compris le projet du Lac Albert.

Basée à Val-d'Or, InnovExplo est un leader dans l'estimation des ressources et des réserves minérales, l'ingénierie minière, les études économiques et l'optimisation minière. La société sera assistée dans son travail par les sociétés SNC-Lavalin, Primero et Journeaux Assoc. InnovExplo travaillera en étroite collaboration avec l'équipe québécoise de Sayona.

Moblan est situé dans la région de la Baie James Eeyou-Istchee, dans le nord du Québec, territoire où les ressources en lithium sont établies. Le projet couvre environ 433 ha pour un total de 20 claims et est détenu dans une coentreprise avec SOQUEM Inc (Sayona 60%/SOQUEM 40%).

Projet Lac Albert

En janvier 2022, Sayona a annoncé l'acquisition de 121 nouveaux claims dans les environs de Moblan, connus sous le nom de Projet Lac Albert. Situés à 3,5 km à l'ouest du projet Moblan, les nouveaux claims couvrent 6 592 hectares et seront évalués pour trouver du pegmatite de lithium.

Ces claims sont distincts de l'accord de coentreprise actuel du Projet Moblan. Aucune activité n'a été entreprise au Lac Albert au cours du trimestre.

Projet Western Australian

Les concessions de Sayona en Australie-Occidentale comprennent des terrains prometteurs pour le lithium et l'or dans les régions de Pilbara et de Yilgarn et un projet de graphite dans le Kimberley oriental.

Le portefeuille Pilbara de Sayona comprend 12 concessions couvrant 1 016 km². Six de ces concessions font partie de la coentreprise Morella Lithium, les droits sur le lithium des six autres concessions étant détenus à 100% par Sayona. Dix des concessions de Pilbara sont associées à des droits sur l'or qui sont détenus à 100% par Sayona.

L'ensemble est situé dans le district du lithium de Pilgangoora et à proximité du projet Mallina de De Grey Mining, d'une valeur de 10,6 Moz Au, qui comprend la découverte d'or Hemi, d'une valeur de 8,5 Moz Au, comme le montre la figure 5 ci-dessous.

Morella Farm -In and Joint Venture

Au cours du trimestre, Morella Corporation Limited (ASX:1MC) a fait savoir qu'elle avait rempli ses obligations d'acquisition dans le cadre de l'accord d'exploitation avec Sayona. Morella a dépensé plus de 1,5 million de dollars au cours de la période de trois ans prévus par l'accord.

Les deux parties vont maintenant conclure un accord officiel de coentreprise, Morella étant la société majoritaire et détenant une participation de 51% et Sayona 49%. La JV comprend les droits de lithium sur six claims dans le Pilbara (couvrant 545 km²) et deux claims dans le South Murchison (couvrant 48 km²). Sayona peut choisir de contribuer au prorata à l'exploration de la JV afin de maintenir son équité, ou choisir de diluer.

Sayona se réjouit de la satisfaction de Morella quant à la formation de la JV, ainsi que des activités accélérées prévues dans les concessions de la JV. Les zones comprennent les projets de lithium très prometteurs de Mallina, Tabba Tabba et Mt Edon.

Activités Pilbara JV

Au cours du trimestre, Morella a communiqué les résultats d'un programme de forage à cinq trous et 1 261 m de forage RC et au diamant sur le projet Mallina Lithium (voir le communiqué 1MC ASX du 7 décembre 2022).

Le forage de Morella dans la zone sud du prospect Pegmatite 2 a révélé une pegmatite minéralisée en lithium dans le trou M22_004_D (qui a été foré en aval-pendage), interceptant 16,4m @ 1,24% Li2O à partir de 4,6m et 1,0m @ 1,18% Li2O à partir de 46m, confirmant le forage précédent réussi réalisé par Sayona dans cette zone.

Les programmes d'exploration futurs comprennent :

Échantillonnage détaillé du sol accompagné d'une cartographie géologique et d'éclats de roche afin d'assurer le suivi des anomalies élevées de lithium et de rubidium dans la géochimie antérieure du sol et des éclats de roche.

Examen et affinement des données aéromagnétiques et radiométriques existantes pour étayer les anomalies géochimiques de surface.

Forage RC et diamant supplémentaire pour tester les dépôts plus épais des pegmatites contenant du spodumène afin de vérifier l'épaisseur, la direction et le pendage des pegmatites.

Activités South Murchison JV

Au projet Mt Edon dans le Murchison Sud, Morella a terminé un programme de levés géophysiques par radar à pénétration de sol, qui a permis d'identifier une augmentation significative des cibles de pegmatite. En plus des 53 pegmatites affleurantes précédemment cartographiées, les travaux du DPRG ont identifié 130 cibles potentielles de pegmatite en profondeur. Quatre zones ont été ciblées pour une exploration plus poussée.

Exploration d'or (Sayona 100%)

Les 10 concessions aurifères de Sayona dans le Pilbara sont susceptibles de receler une minéralisation aurifère liée à des intrusions, d'un style similaire à celui identifié lors de la découverte d'or de Hemi.

La société utilise ses connaissances des intrusions de stade tardif, acquises lors de la recherche de minéralisation de pegmatite, pour accélérer l'identification des cibles de type Hemi. La minéralisation aurifère de la tenure et de la région est présentée dans la figure 6 ci-dessous.

Projet Deep Well

Le projet Deep Well (E47/3829) couvre les sédiments du bassin de Mallina intrudés par les roches intrusives de la suite de Portree, qui sont du même âge que celles associées au gisement Hemi. Une grande partie de la zone de concession est masquée par une couverture superficielle et des équipements aériens ont été utilisés pour identifier des cibles aurifères magnétiques de type Hemi.

Un premier programme de carottage aérien de 60 trous pour 1 677 m, réalisé en mai 2022, a permis d'identifier des résultats encourageants sur les cibles T1, T2 et T12a, avec des roches intrusives altérées dans un cadre géologique similaire à celui du gisement d'or Hemi. D'autres forages plus profonds sont prévus pour tester les multiples zones cibles.

Les exigences en matière d'autorisations légales et patrimoniales ont été satisfaites pour que ce travail puisse être effectué. Les colliers de forage et les cibles sont présentés dans la figure 7 ci-dessous.

Un programme d'échantillonnage géochimique du sol de 650 échantillons, réalisé sur la partie sud du titre de propriété de Deep Well, a été analysé par LabWest pour une analyse de l'or à faible niveau en utilisant la technique ultrafine du CSIRO. Outre l'or, l'analyse a permis de déterminer la présence de lithium et d'autres éléments indicateurs de pegmatite.

Les résultats ont été renvoyés au cours du trimestre et ont permis d'identifier des zones pour un échantillonnage géochimique élargi et intercalaire. Une fois terminés, ces échantillonnages permettront de cibler les forages de suivi par carottage aérien des anomalies géochimiques et d'effectuer des tests supplémentaires sur les cibles magnétiques dans la concession de Deep Well.

Sayona détient 100% des droits sur le lithium à Deep Well et l'exploration se poursuit en tenant compte du potentiel en lithium de la zone du projet. La concession présente une géologie similaire à celle de la concession Mallina (E47/2983) au sud, où Sayona a identifié une minéralisation de pegmatite à spodumène dans ses travaux d'exploration antérieurs.

Projet Mt Dove

Le projet Mt Dove est la concession Sayona la plus proche du projet Hemi de De Grey, à 10 km au sud-ouest de la zone d'intérêt Falcon et à 12 km au sud-ouest de la zone d'intérêt Brolga. Il se trouve à moins de 5 km de la grande zone du projet Hemi, une tendance de 15 km qui comprend Hemi et les intrusions adjacentes.

Un programme de forage de 3 500 m par carottage aérien/RC a été prévu pour tester les caractéristiques magnétiques et les cibles structurelles pour l'anomalie aurifère de la roche-mère. Au cours du trimestre, l'approbation du levé patrimonial sur la concession a été donnée et la planification du levé au début de 2023 est en cours.

Sayona Lithium Tenure - Pilbara Region

Sayona détient les droits sur le lithium dans les concessions de Deep Well, Tabba Tabba, Red Rock, Mt Dove, Friendly Creek et Indee, qui couvrent un total de 471 km². La zone la plus avancée est le projet Tabba Tabba, où l'exploration a identifié des pegmatites de type lithium-césium-tantale (LCT). Les autres zones de projet sont de nature plus locale.

Projet Tabba Tabba , E45/2364

Le projet Tabba Tabba (E45/2364) couvre une stratigraphie de greenstone et de granite et est adjacent au flanc sud de la mine de tantale Tabba Tabba (non opérationnelle). Les travaux antérieurs de Sayona sur E45/2364 ont identifié des anomalies géochimiques de pegmatite et de lithium caractéristiques des pegmatites de type LCT, qui restent non testées par forage.

Au cours du trimestre, un rapport sur les levés patrimoniaux de la zone d'intérêt Turley-Roadside et de l'extension sud de la mine de tantale Tabba Tabba a permis de dégager toutes les zones pour les activités de forage.

Le forage prévu comprend le test des pegmatites connues dans le sud de la concession aux prospects de Turley et Roadside, ainsi que les zones adjacentes pour une potentielle pegmatite de lithium sous la couverture superficielle. Une deuxième zone dégagée lors des travaux patrimoniaux comprend l'extension latérale sud du corridor de pegmatite de la mine de tantale Tabba Tabba.

Dans la zone E45/2364, la géologie de cette zone est cachée sous une couverture. Le forage permettra de vérifier la présence éventuelle d'une zonation riche en spodumène dans la zone du système pegmatitique.

Le titre de propriété et les zones cibles sont présentés dans la figure 9 ci-dessous.

Projet Red Rock , E45/4716

Dans le cadre du projet Red Rock, un certain nombre de structures orientées nord-nord-est ont été identifiées. À l'échelle régionale, elles semblent associées à des occurrences de pegmatites LCT à métaux rares et à des concessions de dragage historiques qui ciblaient l'étain et le tantale, des métaux généralement associés aux pegmatites à lithium. Les structures sont considérées comme un conduit favorable à la mise en place de pegmatites et constituent une cible clé pour les travaux d'exploration. La figure 10 ci-dessous présente le cadre structurel de la zone du projet Red Rock.

Au cours du trimestre, les résultats d'un programme géochimique de 782 échantillons de sol à Red Rock ont été rendus, identifiant plusieurs zones pour une exploration de suivi et un échantillonnage intercalaire.

Projet East Kimberley Graphite

L'exploration passée de Sayona au projet East Kimberley a identifié une minéralisation de graphite à gros flocons hébergée dans les sédiments du métamorphisme de Tickalara. Au cours du trimestre, une évaluation du site a été effectuée pour la surveillance de l'environnement et pour identifier les emplacements de forage favorables afin d'obtenir une minéralisation de graphite pour les essais métallurgiques.

Gouvernance corporative

Nouveau PDG pour Sayona au Québec

En décembre 2022, Sayona a annoncé la nomination de Guy Belleau au poste de directeur général de sa filiale québécoise, Sayona Inc. à compter du 1er janvier 2023. M. Belleau remplace Guy Laliberté, qui restera au sein de l'entreprise en tant que conseiller stratégique du directeur général et PDG, Brett Lynch.

Depuis qu'il a rejoint Sayona en 2019, M. Laliberté a présidé à une expansion majeure de l'empreinte de la société au Québec, en supervisant l'acquisition et le redémarrage de l'exploitation LAN, l'acquisition des projets Moblan et Lac-Albert, et le développement des deux grappes de lithium de Sayona en Abitibi-Témiscamingue et Eeyou Istchee Baie-James.

M. Belleau a rejoint Sayona en 2022 en tant que président du pôle de l'Abitibi-Témiscamingue. Ingénieur de formation, il possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière, ayant occupé des postes stratégiques dans certaines des plus grandes sociétés minières du Québec et du Canada.

Il a notamment été chef des opérations d'ArcelorMittal Mines Canada, directeur général des mines de Falco Resources et directeur général des mines de la mine Éléonore de Goldcorp, où il a supervisé toutes les étapes de l'exploration, de la construction et de l'exploitation.

Il a également siégé au conseil d'administration de l'Association minière du Québec et jusqu'à récemment, il était président du conseil d'administration de l'Institut national des mines du Québec depuis 2018.

M. Belleau continuera à exécuter la stratégie et le plan d'affaires qui ont positionné Sayona comme un leader nord-américain dans la transition énergétique.

Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle de la société s'est tenue à Brisbane le 16 novembre 2022. Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires. Un enregistrement de la présentation du directeur général à l'AGA est disponible via la chaîne YouTube de Sayona (https://www.youtube.com/@sayonamining).

Changement d'adresse de compagnie

En janvier 2023, après la fin du trimestre, Sayona a annoncé un changement de siège social comme suit :

Adresse du bureau : Level 28, 10 Eagle Street, Brisbane, Qld, 4000 ; Adresse postale : GPO Box 1638, Brisbane, Qld, 4001.

Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la société restent inchangées (téléphone : +61 7 3369 7058 ; courriel : [email protected]).

Nouveau site web

Sayona a lancé un nouveau site Web d'entreprise au cours du trimestre, soulignant sa transformation en premier producteur de lithium en Amérique du Nord (https://sayonamining.com.au/).

De même, la filiale québécoise de Sayona a lancé un nouveau site Web, reflétant l'engagement de la société envers le Québec, contribuant à faciliter la transition vers une énergie propre dans la province et la positionnant comme un leader dans le secteur nord-américain des batteries (https://www.sayona.ca/).

Présentation de la conférence Noosa Mining Investor

Sayona a fait une présentation lors de la conférence des investisseurs de Noosa Mining de novembre 2022, qui s'est tenue à Noosa, Queensland. Une copie de la présentation par le directeur général Brett Lynch est disponible sur le site Web de la société. La société prévoit un programme élargi d'activités de relations avec les investisseurs en 2023, à la fois en Australie, en Amérique du Nord et ailleurs, car cela reflète son statut de société du S&P/ASX200 et de premier producteur de lithium en Amérique du Nord.

Appendix 5B

Les liquidités disponibles à la fin du trimestre s'élevaient à environ 159 234 000 de dollars.

Au cours du trimestre, la société a effectué des paiements de 180 000 $ à des parties liées (point 6.1), représentant la rémunération des administrateurs, y compris les salaires des administrateurs exécutifs et les honoraires des administrateurs non exécutifs.

Au cours du trimestre, la société a dépensé environ 5 081 000 $ en frais d'exploration et d'évaluation de projets, principalement sur ses projets de lithium au Québec. En outre, la société a dépensé environ 15 516 000 $ pour la remise à neuf du Complexe Lithium Amérique du Nord et le développement de la mine.

Cette annonce est autorisée par le conseil d'administration de Sayona.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium avec le projet de lithium d'Authier et son projet émergent de lithium Tansim, soutenu par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). La société détient également une participation de 60 % dans le projet de lithium Moblan, dans le nord du Québec.

En Australie occidentale, la société détient un vaste portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, où l'on peut trouver de l'or et du lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hémi dans la région de classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium font l'objet d'un accord d'acquisition avec Morella Corporation (ASX:1MC).

Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.sayonamining.com.au

Références à d'anciennes annonces ASX

Nouvelle étape importante pour LAN avec un essai réussi de concassage du minerai - 31 janvier 2023

Le redémarrage de LAN s'accélère en vue de la réalisation de l'objectif - 16 janvier 2023

Le redémarrage de LAN se rapproche de l'objectif - 20 décembre 2022

Le permis final est accordé pour le redémarrage de LAN - 12 décembre 2022

Le redémarrage de LAN s'accélère - 24 novembre 2022

Le centre de lithium du Nord s'agrandit grâce à une acquisition majeure - 17 novembre 2022

L'acquisition offre une augmentation potentielle des ressources de LAN - 14 novembre 2022

Signature d'un contrat ferroviaire au Québec pour les expéditions de LAN - 18 octobre 2022

L'ÉPF de Moblan vise l'expansion du lithium au Québec - 5 octobre 2022

Lancement d'une étude de pré faisabilité pour la production de carbonate de lithium à LAN - 4 octobre 2022

Rapport trimestriel d'activités - 31 octobre 2022

La Société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché originale et que tous les hypothèses et paramètres techniques importants continuent à s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la Personne Compétente sont présentées n'ont pas été matériellement modifiés par rapport aux annonces de marché originales.

Cibles d'exploration

Les informations contenues dans ce rapport qui concernent les cibles d'exploration sont basées sur des informations compilées par le Dr Gustavo Delendatti, membre de l'Australian Institute of Geoscientists.

Le Dr Delendatti est un consultant indépendant et possède une expérience suffisante, en rapport avec le style de minéralisation et le type de gisement considéré, ainsi qu'avec l'activité entreprise, pour être considéré comme une personne compétente au sens du Code JORC (édition 2012) du "Code australasien pour la déclaration des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai".

Le Dr Delendatti, en tant que personne compétente pour cette annonce, a consenti à l'inclusion de l'information dans la forme et le contexte dans lesquels elle apparaît.

Propriétés australiennes Propriété Nom Statut État au début du trimestre État à la fin du trimestre E59/2092 Mt Edon Accepté 80% de pegmatite 80% de pegmatite E59/2055 Mt Edon West Accepté 100% (pegmatite) 100% (pegmatite) E45/2364 Tabba Tabba Accepté 100% (pegmatite) 100% (pegmatite) E45/4703 Tabba Tabba East Accepté 100%* 100%* E45/4716 Red Rock Accepté 100 % 100 % E45/4726 West Wodgina Accepté 100%* 100%* E80/4511 Western Iron Accepté 100 % 100 % E80/4949 Corkwood Accepté 100 % 100 % E47/3802 Friendly Creek Accepté 100 % 100 % E47/3829 Deep Well Accepté 100 % 100 % E47/3950 Mt Dove Accepté 100 % 100 % E45/5288 Strelley Accepté 100%* 100%* E45/5289 Strelley West Accepté 100%* 100%* E47/2983 Mallina Accepté 100% (pegmatite) 100% (pegmatite) E45/5817 Indee En attente 100 % 100 % E45/5904 Mac Well En attente 100%* 100%*

Propriété - Authier Propriété Lieu Parts 2116146 Authier 100 % 2116154 Authier 100 % 2116155 Authier 100 % 2116156 Authier 100 % 2183454 Authier 100 % 2183455 Authier 100 % 2187651 Authier 100 % 2187652 Authier 100 % 2192470 Authier 100 % 2192471 Authier 100 % 2194819 Authier 100 % 2195725 Authier 100 % 2219206 Authier 100 % 2219207 Authier 100 % 2219208 Authier 100 % 2219209 Authier 100 % 2240226 Authier 100 % 2240227 Authier 100 % 2247100 Authier 100 % 2247101 Authier 100 % 2472424 Authier 100 % 2472425 Authier 100 % 2480180 Authier 100 % 2507910 Authier 100 %

Tansim Tenement Interest Tenement Interest Tenement Interest 1133877 100 % 2440898 100 % 2519280 100 % 2415443 100 % 2440899 100 % 2519281 100 % 2415444 100 % 2440900 100 % 2519282 100 % 2436732 100 % 2440901 100 % 2519283 100 % 2436733 100 % 2440902 100 % 2519284 100 % 2436734 100 % 2440903 100 % 2519285 100 % 2438472 100 % 2440907 100 % 2519286 100 % 2438473 100 % 2440908 100 % 2519287 100 % 2438474 100 % 2440909 100 % 2519288 100 % 2438475 100 % 2440919 100 % 2519289 100 % 2438476 100 % 2440920 100 % 2519290 100 % 2438477 100 % 2440925 100 % 2519291 100 % 2438478 100 % 2440930 100 % 2519292 100 % 2438723 100 % 2440935 100 % 2519293 100 % 2440836 100 % 2440936 100 % 2519294 100 % 2440837 100 % 2440993 100 % 2519295 100 % 2440838 100 % 2440994 100 % 2519296 100 % 2440839 100 % 2450758 100 % 2519297 100 % 2440840 100 % 2519251 100 % 2519298 100 % 2440841 100 % 2519252 100 % 2519299 100 % 2440842 100 % 2519253 100 % 2519300 100 % 2440843 100 % 2519254 100 % 2519301 100 % 2440844 100 % 2519255 100 % 2519302 100 % 2440845 100 % 2519256 100 % 2519303 100 % 2440846 100 % 2519257 100 % 2519304 100 % 2440847 100 % 2519258 100 % 2519305 100 % 2440848 100 % 2519259 100 % 2519306 100 % 2440849 100 % 2519260 100 % 2519307 100 % 2440850 100 % 2519261 100 % 2519308 100 % 2440851 100 % 2519262 100 % 2519309 100 % 2440852 100 % 2519263 100 % 2519310 100 % 2440853 100 % 2519264 100 % 2519311 100 % 2440854 100 % 2519265 100 % 2519312 100 % 2440855 100 % 2519266 100 % 2519313 100 % 2440856 100 % 2519267 100 % 2519314 100 % 2440857 100 % 2519268 100 % 2519315 100 % 2440858 100 % 2519269 100 % 2519316 100 % 2440859 100 % 2519270 100 % 2519317 100 % 2440860 100 % 2519271 100 % 2519318 100 % 2440890 100 % 2519272 100 % 2519319 100 % 2440891 100 % 2519273 100 % 2519320 100 % 2440892 100 % 2519274 100 % 2519321 100 %

Canadian Tenement Schedule Tansim (continued) Moblan

Tenement Interest Tenement Interest Tenement Interest 2603763 100 % 2603809 100 % 2331201 100 % 2603764 100 % 2603810 100 % 2331202 100 % 2603765 100 % 2603811 100 % 2331203 100 % 2603766 100 % 2603812 100 % 2331204 100 % 2603767 100 % 2603813 100 % 2331205 100 % 2603768 100 % 2603814 100 % 2331206 100 % 2603769 100 % 2603815 100 % 2331207 100 % 2603770 100 % 2603816 100 % 2331208 100 % 2603771 100 % 2603817 100 % 2331353 100 % 2603772 100 % 2603818 100 % 2331354 100 % 2603773 100 % 2603819 100 % 2331355 100 % 2603774 100 % 2603820 100 % 2331356 100 % 2603775 100 % 2603821 100 % 2331357 100 % 2603776 100 % 2603822 100 % 2331358 100 % 2603777 100 % 2603823 100 % 2331359 100 % 2603778 100 % 2603824 100 % 2195586 100 % 2603779 100 % 2603825 100 % 2195587 100 % 2603780 100 % 2603826 100 % 2338382 100 % 2603781 100 % 2603827 100 % 2378688 100 % 2603782 100 % 2603828 100 % 2378689 100 % 2603783 100 % 2603829 100 %



2603784 100 % 2603830 100 %



2603785 100 % 2603831 100 %



2603786 100 % 2603832 100 %



2603787 100 % 2603833 100 %



2603788 100 % 2603834 100 %



2603789 100 % 2603835





2603790 100 %







2603791 100 %







2603792 100 %







2603793 100 %







2603794 100 %







2603795 100 %







2603796 100 %







2603797 100 %







2603798 100 %







2603799 100 %







2603800 100 %







2603801 100 %







2603802 100 %







2603803 100 %







2603804 100 %







2603805 100 %







2603806 100 %







2603807 100 %







2603808 100 %









SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et médias: Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]