TORONTO, le 13 juin 2019 /CNW/ - Avec l'incertitude économique qui se dessine à l'horizon, les entreprises canadiennes subissent davantage de pression pour créer de la valeur lorsqu'elles concluent des transactions. Selon le plus récent rapport Créer de la valeur au-delà de la transaction de PwC Canada, environ un tiers des négociateurs canadiens mentionnent que l'identification de la bonne transaction peut représenter tout un défi. Ces derniers mentionnent que pour conclure une transaction avec succès, les entreprises canadiennes devraient rester fidèles à l'intention stratégique, élaborer un plan de création de valeur et placer la culture au cœur de la transaction.

Les transactions constituent un levier stratégique pour accroître la valeur d'une entreprise, que ce soit en assurant sa croissance, en élargissant ses capacités ou en réduisant ses coûts d'exploitation. Avant de s'engager dans une transaction, les négociateurs devraient analyser comment celle-ci s'inscrit dans leur stratégie d'affaires et trouver la cible qui lui ajouterait de la valeur. La recherche de cibles potentielles et les activités préalables à la transaction aident les entreprises à trouver des synergies et à optimiser la création de valeur.

« Les transactions sont plus susceptibles de créer de la valeur lorsqu'elles s'alignent sur la vision et la planification stratégique de l'entreprise », affirme Sean Rowe, associé et leader- Création de valeur. « La valeur d'une transaction ne se résume plus seulement au montant qui a été payé. La valeur est créée lorsqu'une entreprise adopte une approche globale qui intègre la culture et le personnel, les revenus, et l'optimisation des coûts. »

La clé : accorder une plus grande place à la création de valeur

Le rapport indique également que quatre répondants canadiens sur cinq (83 %) admettent qu'ils auraient dû accorder une plus grande priorité à la création de valeur. L'étape de planification d'une transaction aide les entreprises à mettre en place un processus complet et efficace qui favorise la diligence et la rigueur nécessaires à la création de valeur dans tous les secteurs.

La culture et le personnel devraient faire partie intégrante de la planification et de l'exécution d'une transaction. Le fait de négliger les différences de culture organisationnelle peut être l'un des plus grands obstacles à une transaction efficace. « Dans le cadre du processus, les négociateurs devraient vérifier s'il existe des différences de culture entre les deux entreprises et évaluer comment les deux cultures peuvent cohabiter après l'intégration. Une communication efficace peut avoir un effet positif sur le moral du personnel, ce qui pourrait influer sur la réaction du marché face à la transaction, » ajoute M. Rowe.

