L'aggravation de la situation dans le quartier Milton-Parc et de l'itinérance à Montréal appelle à des réponses humaines, concertées et durables

Faits saillants :

2 218 dossiers traités en 2025

dossiers traités en 2025 162 nouvelles enquêtes dont 37 à son initiative

nouvelles enquêtes dont à son initiative Mise à jour du dossier Milton-Parc

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le rapport annuel 2025 de l'Ombudsman de Montréal (OdM), Me Nadine Mailloux, a été déposé aujourd'hui au conseil municipal. En plus de dresser le bilan des activités de la dernière année -- marquée, entre autres, par le traitement de 2 218 dossiers -- le rapport offre un portrait lucide de l'évolution de certains enjeux préoccupants à Montréal. Il met notamment en lumière la situation dans le secteur Milton-Parc et présente des constats ainsi que des pistes d'action en matière d'itinérance, dans un contexte où la crise se complexifie à Montréal.

Voici le lien vers le rapport annuel 2025 : https://publications.ombudsmandemontreal.com/rapport-annuel-2025

« Encore cette année, plusieurs dossiers ont montré que des ajustements concrets sont possibles lorsque l'écoute, la rigueur et la bonne foi se rencontrent. Parmi ceux-ci, mentionnons les interventions liées à l'accessibilité universelle, à la tarification de l'occupation du domaine public, aux communications données aux citoyennes et citoyens avant des travaux, ou encore aux situations mettant en cause la Charte montréalaise des droits et responsabilités », souligne Me Mailloux.

Milton-Parc

Quatre ans après la publication de son rapport Ne pas détourner le regard sur la crise humanitaire dans le quartier Milton-Parc, Me Nadine Mailloux constate que la situation liée à l'itinérance dans ce secteur continue de soulever d'importants enjeux de sécurité, de santé mentale, de dépendance et de cohabitation. Selon elle, des réponses structurées, concertées et durables, appuyées par des ressources accrues, sont nécessaires pour répondre aux besoins grandissants observés sur le terrain.

Selon les témoignages recueillis sur le terrain, la contribution du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) à la réponse de première ligne apparaît encore insuffisante au regard de l'ampleur des besoins observés. Sans une présence soutenue et coordonnée des services en santé mentale, en dépendance et en gestion de crise, les mesures mises en œuvre -- y compris par la Ville de Montréal -- ne peuvent répondre durablement à l'ampleur des besoins. Pour Me Mailloux, le véritable risque collectif est de finir par considérer comme normales des réalités qui ne devraient jamais l'être.

Itinérance

Face à l'augmentation des situations d'itinérance et à la complexification des vulnérabilités constatées dans plusieurs secteurs de Montréal, l'Ombudsman observe, au fil des plaintes reçues, des enquêtes menées, des rencontres sur le terrain et des recommandations formulées au cours des dernières années, la nécessité de déployer des réponses adaptées aux réalités de certains secteurs, comme Milton-Parc ou Square Cabot. Ces constats rappellent également l'importance d'accélérer la mise en œuvre de solutions durables, concertées et humaines. L'Ombudsman tient par ailleurs à souligner le leadership démontré par la nouvelle administration municipale et considère comme encourageantes les initiatives en cours, notamment la création du Bureau de lutte contre l'itinérance.

Accessibilité universelle

Le rapport souligne également des avancées importantes en matière d'accessibilité universelle. À la suite des recommandations de l'Ombudsman, la Ville de Montréal a renforcé sa gouvernance en accessibilité et amélioré le déneigement des débarcadères pour personnes à mobilité réduite. Ces mesures ont contribué à une baisse d'environ 65 % des plaintes liées aux débarcadères comparativement à l'hiver précédent, tout en favorisant un suivi accru des engagements municipaux.

Une année bien remplie

En 2025, l'Ombudsman de Montréal a initié 162 nouvelles enquêtes, dont 37 de sa propre initiative, et a poursuivi l'enquête déjà en cours dans 88 dossiers pour un total de 250 enquêtes menées en 2025. Elle a obtenu 19 engagements de la part de la Ville et des arrondissements et formulé 3 recommandations. Les enjeux les plus fréquemment soulevés concernent la qualité des services (241 dossiers), les travaux publics (238) et les nuisances (131).

Enfin, l'année a été marquée par la nomination de Me Nadine Mailloux à la présidence de l'Institut international de l'ombudsman (IOI), la plus grande organisation mondiale réunissant plus de 200 institutions indépendantes provenant de plus de 100 pays. À ce titre, le 18 mai dernier, elle est intervenue à l'invitation de la Présidence de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), lors du panel de haut niveau sur la conformité aux Principes de Venise.

À propos de l'OdM

L'OdM intervient sur plainte ou de son propre chef pour s'assurer que les citoyennes et citoyens soient traités avec respect, justice, équité et bienveillance par tous les intervenants de la Ville. Il offre également le seul recours disponible en vertu de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Chaque intervention de l'OdM est une opportunité de promouvoir une culture axée sur la transparence et le respect, la qualité des services et des processus décisionnels justes et équitables.

Le recours à l'OdM est gratuit et facilement accessible. Les rapports annuels de l'OdM sont disponibles sur le site Web .

SOURCE Ombudsman de Montréal

Renseignements : Jacinthe Ouellette, [email protected], (514) 246-0567