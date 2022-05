RAPPORT ANNUEL 2021 - UNE DEUXIÈME ANNÉE MARQUÉE PAR DES CONDITIONS OBLIGEANT À SE RÉINVENTER

L'année dernière fut une année de consolidation des pratiques de consultation en ligne, pratiquement sans rencontres en présentiel. Consulter en ligne pose des défis et l'OCPM s'est assuré de susciter la participation en mettant en place des démarches crédibles pour poursuivre son travail, mener ses mandats, et formuler des recommandations aux élus de la Ville.

L'OCPM a encore une fois mené plusieurs consultations en 2021 malgré le contexte de la pandémie. Ces rencontres ont été faites avec la méthode adaptée à la COVID-19 que nous avons développée en 2020. Nous avons donc poursuivi essentiellement par des consultations virtuelles, y ajoutant cependant des activités présentielles en plein air et des ateliers de réflexion à l'aide de cartes et maquettes, en plus d'ateliers virtuels. Aussi, nous avons continué à rendre disponible des trousses postales permettant aux citoyens qui n'ont pas accès à Internet de recevoir l'essentiel de la documentation accompagnée d'une enveloppe préaffranchie et d'indications afin qu'ils puissent poser une question ou exprimer une opinion par écrit ou par téléphone. Nous avons également organisé des marches commentées et des visites guidées dans le cadre de certaines consultations.

Pour s'assurer du succès des consultations et de la participation du plus grand nombre, l'accent a été mis sur la mobilisation. Le confinement/déconfinement partiel et/ou total, l'arrêt des activités ainsi que la fermeture ou la réduction du temps d'ouverture de nombreux organismes communautaires ont eu un impact majeur sur nos processus et activités. Face à cette situation, l'Office a innové et diversifié ses canaux pour toucher le maximum de citoyens et organisations et les intéresser à nos activités. De plus, à plusieurs reprises, des groupes et organisations ont accepté de relayer nos publications et autres messages de mobilisation sur leur page Facebook. Dans le cas où des organisations étaient dans l'impossibilité de retourner nos appels ou courriels, nous avons eu recours aux réseaux sociaux (Facebook et Messenger) pour les solliciter.

Pour ce qui est des consultations publiques elles-mêmes, trois dossiers initiés en 2020 ont connu leur conclusion dans les premiers mois de 2021 par la publication des rapports de consultation. Il s'agit de l'Îlot Sainte-Catherine Ouest, du Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs et d'un projet d'école et d'équipements collectifs dans Griffintown. Par ailleurs, d'autres consultations ont été entreprises et complétées. Parmi celles-ci, un projet de Plan directeur du campus de la montagne de l'Université de Montréal, le développement du secteur Louvain-Est, et un projet immobilier sur le site du magasin La Baie au centre-ville. Finalement, certaines consultations initiées en 2021 connaissent leurs conclusions en 2022, soit l'aménagement du secteur Saint-Ferdinand, le campus MIL de l'Université de Montréal et le réaménagement du site de l'ancien Hôpital Royal Victoria.

Malgré toutes les contraintes inhérentes à la situation pandémique persistante, nous avons pu maintenir un bon niveau de participation aux consultations. Ce sont plus de 4 000 personnes qui auront utilisé les moyens mis à leur disposition par l'OCPM pour s'informer sur un sujet et pour exprimer leur opinion à l'occasion d'une cinquantaine d'événements publics virtuels ou présentiels. C'est un bilan dont nous pouvons être fiers!

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

