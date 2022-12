Veiller à la protection du public | Promouvoir une industrie de confiance

MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Rapport annuel 2021-2022 du Bureau de la sécurité privée (BSP) a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. François Bonnardel. Ce rapport présente les différentes initiatives visant l'encadrement de l'industrie de la sécurité privée, et fait état de l'agilité dont a fait preuve le BSP pour assurer sa mission de protection du public.

« Au cours des dernières années, la pandémie a mis en lumière toute l'importance de maintenir une industrie de la sécurité privée de confiance pour les Québécois. En octroyant les permis aux intervenants conformes et en veillant au respect des obligations qui en découlent, l'équipe du BSP contribue à l'essor du secteur, » mentionne Claude Sarrazin, président du conseil d'administration du BSP.

« Par sa mobilisation et son engagement, l'industrie de la sécurité privée a démontré encore cette année qu'elle est à la hauteur des attentes de la population. D'ailleurs, le nombre de permis valides au Québec est en hausse de 6,7 % par rapport à son niveau prépandémie, alors que la hausse pour les agences est de 2,5 %. Cette croissance pose un défi stimulant pour l'équipe du BSP qui poursuivra l'optimisation de ses opérations au cours de la prochaine année, » souligne Claude Paul-Hus, directeur général du BSP.

Le rapport annuel de gestion 2021-2022 présente les états financiers du BSP au 31 mars 2022, de même que les faits saillants relatifs aux réalisations et au travail effectué par les différentes équipes du BSP.

À propos

Le Bureau de la sécurité privée est l'organisme d'autoréglementation régissant l'industrie de la sécurité privée au Québec, et plus précisément les six grands secteurs définis à l'article 1 de la LSP. Par sa mission de protection du public, le BSP voit à l'application de la LSP et de ses règlements, délivre des permis d'agents et d'agences dans les six catégories assujetties à la LSP, traite les plaintes reçues, favorise la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celle des intervenants de la sécurité publique et donne son avis au ministre de la Sécurité publique sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée. Bspquebec.ca

