Rapport annuel 2020 des actions prises pour lutter contre le profilage racial et social - Assemblée publique

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Commission de la sécurité publique (CSP) tiendra une assemblée publique virtuelle durant laquelle le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) présentera un bilan des actions déployées pour lutter contre le profilage racial et social.

L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), le Service de police de Montréal (SPVM), le Service des ressources humaines (SRH) et la Société de transports de Montréal (STM) seront également présents lors de cette assemblée.

La présentation du SDIS sera suivie d'une période de questions du public, puis d'une période de questions des commissaires.

La Commission informe les personnes intéressées que cette assemblée publique se tiendra le :

Date et Heure : Mardi 13 avril 2021 à 9 h 00





Par visioconférence





Le lien pour visionner la séance en webdiffusion en direct sera disponible le jour de l'assemblée sur la page dédiée du site web des commissions permanentes

Documentation

La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible le mercredi 7 avril 2021 à ville.montreal.qc.ca/commissions.

Comment participer ?

Pour permettre aux personnes de participer à l'assemblée publique, un formulaire sera disponible à ville.montreal.qc.ca/commissions, du mercredi 7 avril au lundi 12 avril jusqu'à 12 h, afin de transmettre les questions et commentaires du public.

L'assemblée publique sera également accessible en webdiffusion en différé sur le compte YouTube de la Ville de Montréal

Commissions permanentes

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

SOURCE Ville de Montréal - Direction du Greffe

Renseignements: Service du greffe, Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au bureau de la présidence du conseil, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3770, Télécopieur : 514 872-5655, [email protected] | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL