Rapport annuel 2020 de la Commission de la fonction publique de Montréal - 33 plaintes déposées en lien avec la dotation de personnel à la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM), madame Isabelle Chabot, présente son rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. En pleine pandémie, la Commission a reçu 33 plaintes et procédé à 19 enquêtes dans un délai moyen de 45 jours ouvrables, soit la cible fixée.

Parmi les 33 plaintes déposées, sept se sont avérées recevables et ont ainsi mené à une enquête approfondie. Étant donné que certaines personnes plaignantes ont présenté plus d'un motif lors du dépôt de leur plainte, les sept dossiers de plaintes ont mené à l'analyse de 13 allégations. Les principaux motifs invoqués étaient : la partialité lors de l'entrevue (32%), l'iniquité lors de l'administration ou de la correction de l'examen écrit (24%) et le manque de transparence de la part de l'unité visée par la plainte (23%). Parmi ces allégations, une s'est avérée fondée en partie.

Parmi les 8 processus de dotation visés qui ont donné lieu à une plainte recevable en 2020, la majorité, soit 63 %, concernait des comblements permanents, alors que 25 % visaient des emplois temporaires et 13 % une banque de candidats qualifiés en vue de pourvoir des emplois permanents et temporaires qui se libéreront éventuellement dans les unités d'affaires.

En analysant les formulaires de plainte et les témoignages des personnes plaignantes, la Commission a noté que les ressources humaines est le service qui a été le plus souvent visé par les plaintes avec 68 % des cas, alors que pour 16 % des personnes plaignantes, c'est le service ou l'arrondissement qui cherchait à combler le poste qui était en cause. Dans 16% des cas, la plainte visait à la fois le Service des ressources humaines ainsi que le Service ou l'Arrondissement requérant.

Parmi les personnes qui ont déposé une plainte recevable à la CFPM en 2020, les hommes représentent 71 % des personnes plaignantes, alors que les femmes comptent pour 29%. De plus, 50% des personnes se sont identifiées comme appartenant à une minorité visible, 8% à une minorité ethnique et 38% à aucun groupe visé.

Par ailleurs, tout comme c'était le cas en 2019, une plus grande proportion des personnes qui ont déposé une plainte recevable à la Commission était employée à la Ville de Montréal (83 %) comparativement aux candidats provenant de l'externe (17 %).

Diversité, inclusion et racisme systémique

« Sensible aux enjeux de diversité et d'inclusion, la Commission dévoilera cet été les résultats d'une étude réalisée sur les freins à la progression de carrière des employés à la Ville de Montréal. À cet égard, la Commission prévoit mettre en place les mesures qui lui étaient recommandées dans le rapport de l'Office de consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques au terme d'un exercice de planification stratégique 2021-2024. », a déclaré Mme Chabot.

À propos de la CFPM

La Commission de la fonction publique de Montréal a pour mission de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation et des autres politiques en matière de gestion de la main-d'œuvre, en vigueur à la Ville de Montréal. Encadrée par la Charte de la Ville de Montréal, la Commission relève du conseil municipal et jouit d'une indépendance face à l'administration de la Ville et d'une neutralité dans ses prises de position. Pour consulter le rapport annuel 2020 ainsi que tous les autres rapports et découvrir le site Web : www.cfp.montreal.ca

