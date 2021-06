OTTAWA, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada est fière de publier son deuxième rapport annuel, qui retrace une année marquée par de véritables progrès dans l'avancement de son mandat. L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, a déposé le rapport au Parlement le 18 juin 2021.

Le rapport annuel fournit une description détaillée des réalisations de l'organisation, de son engagement auprès des Canadiens et de ses objectifs futurs.

Points saillants

Le mandat de Normes d'accessibilité Canada est d'élaborer des normes d'accessibilité et de réviser les normes existantes qui s'appliquent au gouvernement fédéral et aux organisations assujetties à la réglementation fédérale.

Au cours de l'exercice 2020-2021, Normes d'accessibilité Canada a mis l'accent sur l'atteinte de résultats concrets. Voici quelques points saillants du rapport :

la création de quatre comités dans les domaines du langage simple, des espaces extérieurs, des évacuations d'urgence et de l'emploi;

le financement de 18 projets de recherche liés aux normes d'accessibilité;

la tenue de sa première consultation publique, auprès de plus de 500 participants;

l'établissement des priorités en matière d'élaboration de normes et de financement de la recherche pour 2021-2022.

Le rapport fait état de l'engagement de l'organisation à l'égard de la responsabilisation et de la transparence.

Citations

« Notre travail est entamé. Les comités techniques ont déjà commencé à élaborer nos quatre premières normes. Nous avons identifié cinq autres priorités pour l'élaboration des normes. Il est clair que notre objectif est d'obtenir des résultats concrets. Nous nous sommes engagés à élaborer des normes efficaces qui éliminent et préviennent les obstacles. Nous nous engageons à le faire en travaillant avec des personnes en situation de handicap dans tout le pays. Tels sont nos engagements. »

- Paul-Claude Bérubé, président, Normes d'accessibilité Canada

« Malgré les défis, nous avons atteint une certaine vitesse de croisière et accompli plus de choses que prévu. Si l'année 2020 nous a enseigné quoi que ce soit, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes impatients de mettre sur pied de nouveaux comités techniques, et nous collaborons avec d'autres organisations d'élaboration de normes ainsi qu'avec les provinces et les territoires en vue d'élaborer des normes de qualité. Après tout, collaborer avec des personnes en situation de handicap est l'unique façon de bâtir un Canada véritablement accessible. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Faits en bref

Le but de Normes d'accessibilité Canada est de contribuer à faire du Canada un pays exempt d'obstacles.

est de contribuer à faire du un pays exempt d'obstacles. La COVID-19 a mis notre société au défi et a mis en évidence l'importance d'adopter des normes d'accessibilité. Nous avons relevé ces défis en élaborant de nouveaux outils, comme nos lignes directrices concernant l'accessibilité en situation d'urgence, et en concentrant nos efforts pour bâtir un Canada plus accessible.

plus accessible. Les commentaires des Canadiens sont essentiels à l'élaboration de normes d'accessibilité efficaces qui éliminent et préviennent les obstacles. Normes d'accessibilité Canada est déterminée à établir des normes respectant ces exigences en travaillant avec des personnes en situation de handicap à l'échelle du pays.

est déterminée à établir des normes respectant ces exigences en travaillant avec des personnes en situation de handicap à l'échelle du pays. L'organisation collabore avec le public canadien en tenant des consultations publiques et en invitant la population à participer à sa réunion publique annuelle ainsi que par l'entremise des comités techniques. En nous transmettant leurs idées et leurs commentaires, les personnes en situation de handicap ayant vécu des expériences concrètes et possédant une expertise technique nous permettent de prévenir, de cibler et d'éliminer les obstacles à l'accessibilité partout au pays.

SOURCE Accessibility Standards Canada

Renseignements: Martine Bareil, Gestionnaire des communications, Normes d'accessibilité du Canada, Courriel : [email protected]