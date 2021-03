Rappel : vous avez jusqu'au 9 avril pour soumettre une candidature à l'Ordre des francophones d'Amérique ou au Prix du 3-Juillet-1608

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil supérieur de la langue française rappelle que la date limite pour soumettre un dossier de candidature à l'Ordre des francophones d'Amérique ou au Prix du 3-Juillet-1608 est le 9 avril 2021.

L'Ordre des francophones d'Amérique reconnaît le mérite de femmes et d'hommes, issus de différents milieux, qui se consacrent ou qui se sont consacrés au maintien et à l'épanouissement de la langue française en Amérique, ou qui ont accordé leur soutien à l'essor de la vie française sur le continent américain. Jusqu'à sept nouveaux membres en provenance de plusieurs régions d'Amérique et du monde sont reçus annuellement :

Québec (deux récipiendaires)

Acadie des provinces de l'Atlantique (un récipiendaire)

Ontario (un récipiendaire)

(un récipiendaire) Provinces de l'ouest du Canada , Territoires du Nord-Ouest, Yukon

et Nunavut (un récipiendaire)

, Territoires du Nord-Ouest, et (un récipiendaire) Ailleurs en Amérique (un récipiendaire)

Autres continents (un récipiendaire)

Le Prix du 3-Juillet-1608 rend, quant à lui, hommage à un organisme œuvrant en Amérique du Nord qui rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l'ensemble de la francophonie nord-américaine.

Un jury, dont les membres sont nommés par le Conseil, choisira les récipiendaires de chaque catégorie ainsi que l'organisme lauréat du Prix du 3-Juillet-1608. Ils seront récompensés en octobre ou en novembre 2021 dans le cadre d'une cérémonie.

Notez que les dossiers des candidatures non retenues la première année sont conservés et soumis au jury l'année suivante. Ainsi, si vous avez proposé l'an dernier un dossier de candidature pour une personne ou une organisation en particulier, il n'est pas nécessaire, pour cette même personne ou pour cette même organisation , de le soumettre de nouveau cette année.

Le formulaire de mise en candidature, qui indique les conditions d'admission

et les critères de sélection, est disponible sur le site Web du Conseil à la page Prix et distinctions.

