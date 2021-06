Rappel réglementaire - Interdiction de vente ou d'achat de saumons atlantiques

RIMOUSKI, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle à la population qu'il est interdit d'acheter ou de vendre du saumon atlantique capturé par tout pêcheur.

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit une amende de 5 475 $ pour une infraction relative à la vente ou à l'achat de poissons dont le commerce est interdit. De plus, la Loi sur les pêches prévoit une amende pouvant atteindre 100 000 $ pour la possession de poissons non étiquetés.

Importance de la collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information fournie demeure confidentielle en tout temps.

