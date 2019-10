Rappel - Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à la séance publique d'information sur le Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie par WM Québec Inc. L'objet de celle-ci est de permettre aux citoyens de s'informer sur le projet, sur la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, sur le processus de consultation publique ainsi que sur le rôle du BAPE. La séance sera diffusée, en version audio et en direct, dans le site Web du BAPE.













DATE : Le mardi 29 octobre 2019 HEURE : 19 h 30 ENDROIT : Pavillon Lionel-Renaud

2181, rue de l'Hôtel-de-Ville

Sainte-Sophie







SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Renseignements: Julie Olivier, Conseillère en communication, 418 643-7447, poste 539 ou 1 800 463-4732, let-sainte-sophie@bape.gouv.qc.ca

