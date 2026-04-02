RAPPEL - Point de presse de Québec solidaire et du Communautaire à boutte - 9h15

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le responsable solidaire en matière d'Action communautaire, Etienne Grandmont, feront un point de presse aujourd'hui à 9h15 avec des représentantes du Communautaire à boutte, au Foyer du Parlement à l'occasion de la dernière journée de grève des groupes communautaires.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 02 avril 2026

Heure : 9h15

Lieu : Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]